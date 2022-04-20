https://arabic.sputniknews.com/20220420/سي-إن-إن-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-تعقب-أين-تنتهي-الأسلحة-المرسلة-إلى-كييف-1061396954.html
"سي إن إن": الولايات المتحدة لا تستطيع تعقب أين تنتهي الأسلحة المرسلة إلى كييف
"سي إن إن": الولايات المتحدة لا تستطيع تعقب أين تنتهي الأسلحة المرسلة إلى كييف
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون أنه من الصعب للولايات المتحدة الأمريكية تعقب أين تصل الأسلحة المرسلة إلى كييف. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T07:39+0000
2022-04-20T07:39+0000
2022-04-20T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وبحسب تقرير الشبكة فإن الولايات المتحدة لديها طرق قليلة لتتبع الشحنات الكبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة التي أرسلوها عبر الحدود إلى أوكرانيا.ووفقا للشبكة، فإن الجيش الأمريكي ليس في ساحة المعركة، وبالتالي يعتمد على المعلومات التي قدمتها الحكومة الأوكرانية. في الوقت نفسه، يقر المسؤولون بأن كييف مهتمة فقط بتقديم تلك البيانات التي ستدعم الحجج لصالح الإمدادات.هذا وتضمنت حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا التي وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي قطع مدفعية إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخيرة وطائرات دون طيار.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
"سي إن إن": الولايات المتحدة لا تستطيع تعقب أين تنتهي الأسلحة المرسلة إلى كييف
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ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون أنه من الصعب للولايات المتحدة الأمريكية تعقب أين تصل الأسلحة المرسلة إلى كييف.
وبحسب تقرير الشبكة فإن الولايات المتحدة لديها طرق قليلة لتتبع
الشحنات الكبيرة من الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة التي أرسلوها عبر الحدود إلى أوكرانيا.
وبحسب مصدر في الدائرة العسكرية، فإن التهديد يكمن في حقيقة أنه بعد مرور بعض الوقت، قد ينتهي الأمر ببعض هذه الأسلحة "في أيدي قوات مسلحة ومليشيات أخرى لم تكن الولايات المتحدة تنوي تسليحها".
ووفقا للشبكة
، فإن الجيش الأمريكي ليس في ساحة المعركة، وبالتالي يعتمد على المعلومات التي قدمتها الحكومة الأوكرانية. في الوقت نفسه، يقر المسؤولون بأن كييف مهتمة فقط بتقديم تلك البيانات التي ستدعم الحجج لصالح الإمدادات.
هذا وتضمنت حزمة المساعدة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا التي وافقت عليها السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي قطع مدفعية إلى جانب ناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر وذخيرة وطائرات دون طيار.