https://arabic.sputniknews.com/20220420/شركة-توشيبا-تعلق-تلقي-الطلبات-والاستثمارات-الجديدة-في-روسيا-1061393611.html
شركة توشيبا تعلق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا
شركة توشيبا تعلق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا
أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات، تعليق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا، على وقع الأزمة الأوكرانية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T03:58+0000
2022-04-20T03:58+0000
2022-04-20T03:58+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وقال بيان للشركة إنه "استجابة للوضع في أوكرانيا، أوقفت مجموعة توشيبا تلقي الطلبات والاستثمارات في روسيا. وسنواصل مراقبة الوضع، ونأمل بشدة في نهاية مبكرة للصراع".وأضافت أنه "ستتبرع مجموعة توشيبا بما مجموعه 100 مليون ين [774 ألف دولار] لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة [يابان بلاتفورم]، وهي منظمة غير ربحية، لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة توشيبا تعلق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا
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أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات، تعليق تلقي الطلبات والاستثمارات الجديدة في روسيا، على وقع الأزمة الأوكرانية.
طوكيو - سبوتنيك
. وقال بيان للشركة إنه "استجابة للوضع في أوكرانيا، أوقفت مجموعة توشيبا تلقي الطلبات والاستثمارات في روسيا. وسنواصل مراقبة الوضع، ونأمل بشدة في نهاية مبكرة للصراع".
وأضافت أنه "ستتبرع مجموعة توشيبا بما مجموعه 100 مليون ين [774 ألف دولار] لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة [يابان بلاتفورم]، وهي منظمة غير ربحية، لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.