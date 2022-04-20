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https://arabic.sputniknews.com/20220420/قائد-سابق-للقوات-المشتركة-الناتو-ليس-مستعدا-لمواجهة-مباشرة-مع-روسيا-1061422706.html
قائد سابق للقوات المشتركة: "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا
قائد سابق للقوات المشتركة: "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا
صرح جنرال بريطاني كان يرأس سابقا قيادة القوات المشتركة، أن "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T16:20+0000
2022-04-20T16:20+0000
العالم
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قال الجنرال باروز، أن بريطانيا "ليس لديها على الإطلاق" أنظمة دفاع ضد صواريخ "كروز"، مضيفا أن "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن نجاح عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك، اليوم الأربعاء.وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".وقال بوتين: "أيها الرفاق، أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، يتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء، وقادر على تجاوز جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة".
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قائد سابق للقوات المشتركة: "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا

16:20 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرح جنرال بريطاني كان يرأس سابقا قيادة القوات المشتركة، أن "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا.
قال الجنرال باروز، أن بريطانيا "ليس لديها على الإطلاق" أنظمة دفاع ضد صواريخ "كروز"، مضيفا أن "الناتو" ليس مستعدا لمواجهة مباشرة مع روسيا.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن نجاح عملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك، اليوم الأربعاء.
وأضافت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ الذي "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".
وقال بوتين: "أيها الرفاق، أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، يتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء، وقادر على تجاوز جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة".
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