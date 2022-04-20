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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220420/قاديروف-يهنئ-القوات-الشيشانية-وينشر-مقطعا-مصورا-لتحرير-منطقتين-سكنيتين-في-أوكرانيا-فيديو-1061408682.html
قاديروف يهنئ القوات الشيشانية وينشر مقطعا مصورا لتحرير منطقتين سكنيتين في أوكرانيا... فيديو
قاديروف يهنئ القوات الشيشانية وينشر مقطعا مصورا لتحرير منطقتين سكنيتين في أوكرانيا... فيديو
وجه الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف امتنانه وشكره للقوات الشيشانية المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد تحريرها برفقة قوات من جمهورية لوغانسك،... 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:07+0000
2022-04-20T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشر الرئيس الشيشاني على "تلغرام" منشورا أعلن فيه عن تحرير القوات الشيشانية لمنطقتي كامينايا و ستاريا كراسنيانكا، من القوميين الأوكرانيين.ونشر قاديروف مقطعا مصورا على صفحته يظهر تقدم القوات الشيشانية وتحرير المنطقتين بالإضافة للقائهم السكان المحليين واعدين بتقديم جميع المساعدات.وأضاف قاديروف قائلا: "بفضل الهجوم المنسق والسريع لمقاتلينا، أجبر القوميون الأوكرانيون والنازيون على مغادرة هذه المناطق على عجل. سمحت القيادة المختصة والتنسيق الفعال لجنودنا بتنفيذ هذه العملية دون وقوع إصابات بين الأفراد".وعبّر قاديروف عن خالص امتنانه للمقاتلين، وعلى وجه الخصوص، لمساعد رئيس جمهورية الشيشان، أبت علاء الدينوف، على التنفيذ الفعال للمهام الموكلة إليهم. مضيفا: "أنا متأكد من أننا سنحرر المناطق السكنية الأخرى في المستقبل القريب من أتباع المجلس العسكري الأوكراني. للقيام بذلك، لدينا كل القوى والموارد اللازمة".
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أخبار أوكرانيا

قاديروف يهنئ القوات الشيشانية وينشر مقطعا مصورا لتحرير منطقتين سكنيتين في أوكرانيا... فيديو

12:07 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوريستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع "أحمد" لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022
يستعد جنود الوحدة الخاصة للرد السريع أحمد لمحاكاة هجوم هجوم على مبنى سكني حيث يختبئ المسلحون من القوميين الاوكرانيين،في ماريوبول 4 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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وجه الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف امتنانه وشكره للقوات الشيشانية المشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد تحريرها برفقة قوات من جمهورية لوغانسك، لمنطقيتين سكنيتين دون وقوع إصابات بين أفرادها.
ونشر الرئيس الشيشاني على "تلغرام" منشورا أعلن فيه عن تحرير القوات الشيشانية لمنطقتي كامينايا و ستاريا كراسنيانكا، من القوميين الأوكرانيين.
ونشر قاديروف مقطعا مصورا على صفحته يظهر تقدم القوات الشيشانية وتحرير المنطقتين بالإضافة للقائهم السكان المحليين واعدين بتقديم جميع المساعدات.
وأضاف قاديروف قائلا: "بفضل الهجوم المنسق والسريع لمقاتلينا، أجبر القوميون الأوكرانيون والنازيون على مغادرة هذه المناطق على عجل. سمحت القيادة المختصة والتنسيق الفعال لجنودنا بتنفيذ هذه العملية دون وقوع إصابات بين الأفراد".
وعبّر قاديروف عن خالص امتنانه للمقاتلين، وعلى وجه الخصوص، لمساعد رئيس جمهورية الشيشان، أبت علاء الدينوف، على التنفيذ الفعال للمهام الموكلة إليهم. مضيفا: "أنا متأكد من أننا سنحرر المناطق السكنية الأخرى في المستقبل القريب من أتباع المجلس العسكري الأوكراني. للقيام بذلك، لدينا كل القوى والموارد اللازمة".
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Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
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