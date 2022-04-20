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https://arabic.sputniknews.com/20220420/قاديروف-يتحدث-عن-تطهير-آزوفستال-من-القوميين-وينشر-مقطعا-مصورا-للقوات-الشيشانية-1061397991.html
قاديروف يتحدث عن تطهير "آزوفستال" من القوميين وينشر مقطعا مصورا للقوات الشيشانية
قاديروف يتحدث عن تطهير "آزوفستال" من القوميين وينشر مقطعا مصورا للقوات الشيشانية
تحدث الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، عن عملية تطهير "آزوفستال" من القوميين الأوكرانيين بالإضافة لعرض معدات تم الاستيلاء عليها. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T08:03+0000
2022-04-20T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونشر قاديروف على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "في ماريوبول، لا يتوقف العمل على تطهير مباني المنطقة الصناعية. يُظهر هذا الفيديو إحدى أكبر المنشآت الصناعية في جمهورية دونيتسك، والتي استخدمها النازيون والقوميون كواحدة من قواعدهم العديدة".وبحسب تصريحات قاديروف، فإن القوات الشيشانية تمشط كل مربع من المنطقة الصناعية، التي حولته "غيلان آزوف" إلى منطقة محصنة جدا. مضيفا أنه خلال العملية تم الاستيلاء على معدات عسكرية بحوزة قطّاع الطرق.هذا وأعلن قاديروف، يوم أمس الثلاثاء، أن أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم.قال قاديروف في تسجيل صوتي نشر على "تلغرام": "أريد أن أفرح أولئك الأشخاص الذين ينتظرون الأمان والاستقرار في جمهورية أوكرانيا. إننا اليوم، بعون الله، سنقضي على النازيين في ماريوبول وسنستولي بالكامل على آزوفستال. في مناطق سكنية أخرى يهربون بأنفسهم. اليوم أو غدا، لم يبق للشياطين سوى القليل من الوقت".
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أخبار أوكرانيا

قاديروف يتحدث عن تطهير "آزوفستال" من القوميين وينشر مقطعا مصورا للقوات الشيشانية

08:03 GMT 20.04.2022
© Sputnik . Said Tzarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررمضان قاديروف
رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Sputnik . Said Tzarnaev
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تحدث الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، عن عملية تطهير "آزوفستال" من القوميين الأوكرانيين بالإضافة لعرض معدات تم الاستيلاء عليها.
ونشر قاديروف على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "في ماريوبول، لا يتوقف العمل على تطهير مباني المنطقة الصناعية. يُظهر هذا الفيديو إحدى أكبر المنشآت الصناعية في جمهورية دونيتسك، والتي استخدمها النازيون والقوميون كواحدة من قواعدهم العديدة".
وبحسب تصريحات قاديروف، فإن القوات الشيشانية تمشط كل مربع من المنطقة الصناعية، التي حولته "غيلان آزوف" إلى منطقة محصنة جدا. مضيفا أنه خلال العملية تم الاستيلاء على معدات عسكرية بحوزة قطّاع الطرق.
هذا وأعلن قاديروف، يوم أمس الثلاثاء، أن أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول سيتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين اليوم.
قال قاديروف في تسجيل صوتي نشر على "تلغرام": "أريد أن أفرح أولئك الأشخاص الذين ينتظرون الأمان والاستقرار في جمهورية أوكرانيا. إننا اليوم، بعون الله، سنقضي على النازيين في ماريوبول وسنستولي بالكامل على آزوفستال. في مناطق سكنية أخرى يهربون بأنفسهم. اليوم أو غدا، لم يبق للشياطين سوى القليل من الوقت".
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