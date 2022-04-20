https://arabic.sputniknews.com/20220420/واشنطن-10-ملايين-شخص-مهددون-بالفقر-جنوب-الصحراء-الأفريقية-1061418761.html

واشنطن: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر جنوب الصحراء الأفريقية

واشنطن: 10 ملايين شخص مهددون بالفقر جنوب الصحراء الأفريقية

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع ما لا يقل عن 10 ملايين شخص إلى الفقر في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T15:03+0000

2022-04-20T15:03+0000

2022-04-20T15:03+0000

العالم

الفقر

قمة مجموعة دول غرب أفريقيا

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وقالت الوزيرة يلين أثناء مشاركتها في برنامج لوزارة الخزانة، بشأن انعدام الأمن الغذائي، الثلاثاء، إن "تدمير روسيا لاقتصاد أوكرانيا وبنيتها التحتية يعد عاملا رئيسيا في التأثير على أسعار السلع العالمية".وأشارت يلين إلى أنه قبل الحرب كان أكثر من 800 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ما يشكل 10 في المئة من سكان العالم، معتبرةً أن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي كان لهما آثار خطيرة على الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي.وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثاني مصدر للنفط في العالم، كما تعد وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للزيوت النباتية والحبوب، خاصة القمح.​​​​​​​

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العالم, الفقر, قمة مجموعة دول غرب أفريقيا