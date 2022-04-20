https://arabic.sputniknews.com/20220420/ويكيليكس-محكمة-لندن-تصدر-أمرا-بتسليم-أسانج-للولايات-المتحدة-1061403442.html
"ويكيليكس": محكمة لندن تصدر أمرا بتسليم أسانج للولايات المتحدة
"ويكيليكس": محكمة لندن تصدر أمرا بتسليم أسانج للولايات المتحدة
أصدرت محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، اليوم الأربعاء، أمرا بتسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T10:13+0000
2022-04-20T10:13+0000
2022-04-20T10:13+0000
العالم
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في تصريح "ويكيليكس" على موقع "تويتر": "أمر قاض بريطاني بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه هناك 175عاما في السجن".ويعتقد أنصار أسانج أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج مرة أخرى بقرار سياسي.وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها لقرار القضاء البريطاني عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إليها لاتهامه بتسريب وثائق دبلوماسية.وقال متحدث وزارة العدل الأمريكية، مارك ريموندي، في بيان اليوم الاثنين: "سوف نواصل السعي لتسليم السيد أسانج للولايات المتحدة"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال قرار المحكمة النهائي، ولكننا راضون لكون الولايات المتحدة قد أثبتت أحقيتها مع كل نقطة قانونية أثيرت".وأوضح أن "المحكمة رفضت، على سبيل المثال، دفوع أسانج فيما يتصل بالدافع السياسي، والجرم السياسي، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"ويكيليكس": محكمة لندن تصدر أمرا بتسليم أسانج للولايات المتحدة
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أصدرت محكمة ويستمنستر الابتدائية في لندن، اليوم الأربعاء، أمرا بتسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في تصريح "ويكيليكس" على موقع "تويتر": "أمر قاض بريطاني بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه هناك 175عاما في السجن".
وتم اتخاذ قرار إصدار مذكرة في 2 أبريل، والآن يجب اتخاذ القرار النهائي بشأن التسليم من قبل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل. ولدى دفاع أسانج مدة حتى 18 مايو/ أيار لرفع قضيتهم.
ويعتقد أنصار أسانج أنه بعد عامين من التقاضي، سيتحدد مصير أسانج مرة أخرى بقرار سياسي.
وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها
لقرار القضاء البريطاني عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إليها لاتهامه بتسريب وثائق دبلوماسية.
وقال متحدث وزارة العدل الأمريكية، مارك ريموندي، في بيان اليوم الاثنين: "سوف نواصل السعي لتسليم السيد أسانج للولايات المتحدة"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال قرار المحكمة النهائي، ولكننا راضون لكون الولايات المتحدة قد أثبتت أحقيتها مع كل نقطة قانونية أثيرت".
وأوضح أن "المحكمة رفضت، على سبيل المثال، دفوع أسانج فيما يتصل بالدافع السياسي، والجرم السياسي، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير".