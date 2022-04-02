https://arabic.sputniknews.com/20220402/-محكمة-لندن-تحدد-يوم-20-أبريل-للحكم-في-تسليم-مؤسس-ويكيليكس-جوليان-أسانج-لأمريكا--1060775852.html
محكمة لندن تحدد يوم 20 أبريل للحكم في تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لأمريكا
محكمة لندن تحدد يوم 20 أبريل للحكم في تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لأمريكا
حددت محكمة لندن يوم 20 نيسان/أبريل الجاري، للحكم في تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:17+0000
2022-04-02T14:17+0000
2022-04-02T14:17+0000
العالم
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وقال موقع ويكيليكس في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن الجلسة المقبلة ستحددها محكمة وستمنستر الابتدائية في العاصمة البريطانية لندن في 20 أبريل.وأوضح ويكيليكس أن القاضي سيصدر أمرا بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، متابعا: "بعد ذلك سيتم إرسال الأمر للموافقة عليه من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل.وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها لقرار القضاء البريطاني عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إليها لاتهامه بتسريب وثائق دبلوماسية.وقال متحدث وزارة العدل الأمريكية، مارك ريموندي، في بيان اليوم الاثنين: "سوف نواصل السعي لتسليم السيد أسانج للولايات المتحدة"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال قرار المحكمة النهائي، ولكننا راضون لكون الولايات المتحدة قد أثبتت أحقيتها مع كل نقطة قانونية أثيرت".وأوضح أن "المحكمة رفضت، على سبيل المثال، دفوع أسانج فيما يتصل بالدافع السياسي، والجرم السياسي، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير".
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العالم
محكمة لندن تحدد يوم 20 أبريل للحكم في تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لأمريكا
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حددت محكمة لندن يوم 20 نيسان/أبريل الجاري، للحكم في تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اتهامه بالتآمر ومحاولة الوصول لمعلومات خاصة عبر اختراق حواسيب وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال موقع ويكيليكس في تغريدة على حسابه على "تويتر"، اليوم السبت، إن الجلسة المقبلة ستحددها محكمة وستمنستر الابتدائية في العاصمة البريطانية لندن في 20 أبريل.
وأوضح ويكيليكس أن القاضي سيصدر أمرا بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، متابعا: "بعد ذلك سيتم إرسال الأمر للموافقة عليه من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل.
وفي وقت سابق، أبدت الولايات المتحدة خيبة أملها لقرار القضاء البريطاني عدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إليها لاتهامه بتسريب وثائق دبلوماسية.
وقال متحدث وزارة العدل الأمريكية، مارك ريموندي، في بيان اليوم الاثنين: "سوف نواصل السعي لتسليم السيد أسانج للولايات المتحدة"، مضيفا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة حيال قرار المحكمة النهائي، ولكننا راضون لكون الولايات المتحدة قد أثبتت أحقيتها مع كل نقطة قانونية أثيرت".
وأوضح أن "المحكمة رفضت، على سبيل المثال، دفوع أسانج فيما يتصل بالدافع السياسي، والجرم السياسي، والمحاكمة العادلة، وحرية التعبير".