عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220420/-أسعار-الوقود-في-ألمانيا-تقفز-إلى-أعلى-مستوى-في-50-عاما-1061411309.html
أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما
أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما
سجلت أسعار وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:51+0000
2022-04-20T12:51+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_04fdb332efdc45200f9777403c15905c.jpg
وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.وأصبحت ديناميكيات أسعار الطاقة في سياق أزمة "كوفيد 19" أكثر وضوحا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويمكن مقارنة الزيادة الحالية في أسعار الطاقة جزئيا بتغيرات الأسعار خلال الأزمات السابقة. وبالتالي، وفقا لـ Destatis، فقد ارتفع سعر البنزين من الدرجة الأولى بنسبة 41.9% في مارس على مدار العام، ووقود الديزل بنسبة 62.6% وزيت الوقود الخفيف بنحو مرتين ونصف. في المتوسط، ارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 47.4% على مدار العام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102720/04/1027200455_0:0:1703:1277_1920x0_80_0_0_fefb74ece58ef5ea0c1c3c864551dff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما

12:51 GMT 20.04.2022
© Photo / Pixabayمحطة وقود
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
© Photo / Pixabay
تابعنا عبرTelegram
سجلت أسعار وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية.
وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.
وأصبحت ديناميكيات أسعار الطاقة في سياق أزمة "كوفيد 19" أكثر وضوحا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويمكن مقارنة الزيادة الحالية في أسعار الطاقة جزئيا بتغيرات الأسعار خلال الأزمات السابقة.

وذكر مكتب الإحصاء في بيان "يظهر تحليل Destatis اختلافات، حيث اتضح أن الزيادة السنوية في أسعار وقود السيارات في العقود الماضية لم تكن على الإطلاق بنفس الأهمية التي كانت عليها في مارس 2022".

وبالتالي، وفقا لـ Destatis، فقد ارتفع سعر البنزين من الدرجة الأولى بنسبة 41.9% في مارس على مدار العام، ووقود الديزل بنسبة 62.6% وزيت الوقود الخفيف بنحو مرتين ونصف. في المتوسط، ارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 47.4% على مدار العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 56 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала