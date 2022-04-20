https://arabic.sputniknews.com/20220420/-أسعار-الوقود-في-ألمانيا-تقفز-إلى-أعلى-مستوى-في-50-عاما-1061411309.html
أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما
أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما
سجلت أسعار وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية. 20.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-20T12:51+0000
2022-04-20T12:51+0000
2022-04-20T12:51+0000
اقتصاد
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وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.وأصبحت ديناميكيات أسعار الطاقة في سياق أزمة "كوفيد 19" أكثر وضوحا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويمكن مقارنة الزيادة الحالية في أسعار الطاقة جزئيا بتغيرات الأسعار خلال الأزمات السابقة. وبالتالي، وفقا لـ Destatis، فقد ارتفع سعر البنزين من الدرجة الأولى بنسبة 41.9% في مارس على مدار العام، ووقود الديزل بنسبة 62.6% وزيت الوقود الخفيف بنحو مرتين ونصف. في المتوسط، ارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 47.4% على مدار العام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الوقود في ألمانيا تقفز إلى أعلى مستوى في 50 عاما
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سجلت أسعار وقود السيارات في ألمانيا أعلى زيادة سنوية على مدار الخمسين عاما الماضية.
وحلل المكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis)، في تقرير له
تغيرات "أسعار الوقود" في ألمانيا منذ أزمة الوقود في الغرب، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط في 1973-1974.
وأصبحت ديناميكيات أسعار الطاقة
في سياق أزمة "كوفيد 19" أكثر وضوحا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ويمكن مقارنة الزيادة الحالية في أسعار الطاقة جزئيا بتغيرات الأسعار خلال الأزمات السابقة.
وذكر مكتب الإحصاء في بيان "يظهر تحليل Destatis اختلافات، حيث اتضح أن الزيادة السنوية في أسعار وقود السيارات في العقود الماضية لم تكن على الإطلاق بنفس الأهمية التي كانت عليها في مارس 2022".
وبالتالي، وفقا لـ Destatis، فقد ارتفع سعر البنزين من الدرجة الأولى بنسبة 41.9% في مارس على مدار العام، ووقود الديزل بنسبة 62.6% وزيت الوقود الخفيف بنحو مرتين ونصف. في المتوسط، ارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 47.4% على مدار العام.