https://arabic.sputniknews.com/20220420/-الخارجية-الألمانية-نريد-التخلي-عن-استيراد-الغاز-الروسي-اليوم-قبل-الغد-1061419687.html

الخارجية الألمانية: نريد التخلي عن استيراد الغاز الروسي اليوم قبل الغد

الخارجية الألمانية: نريد التخلي عن استيراد الغاز الروسي اليوم قبل الغد

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، عن أملها في أن تتخلى ألمانيا عن استيراد الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن. 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T15:25+0000

2022-04-20T15:25+0000

2022-04-20T15:27+0000

العالم

أخبار ألمانيا

إطلاق مشروع يامال للغاز المسال في روسيا

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وقالت بيربوك، في مؤتمر صحفي من ريغا عاصمة لاتفيا، اليوم الأربعاء "الأمن في أوروبا يعني أننا نقلص وننهي اعتمادنا على روسيا، خاصة في قطاع الطاقة، نريد التخلي عن واردات الغاز من روسيا، ومن الأفضل القيام بذلك اليوم وليس غدًا".في غضون ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن ألمانيا وهولندا تريدان البدء في تطوير حقل غاز في بحر الشمال يقع على الحدود بين البلدين. وبحسب القناة، عارض الجانب الألماني في وقت سابق التنقيب في المنطقة الواقعة على بعد 20 كيلومترًا شمال جزيرتي Schiermonnikoog (هولندا) و Borkum (ألمانيا).كما قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، إن ألمانيا لا تنوي استخراج الغاز الصخري لأن ذلك سيؤدي إلى الإضرار بالبيئة في البلاد.ووفقا للوزير الألماني، فإنه لهذا السبب، لا يمكن لبرلين أن ترفض بسرعة إمدادات الغاز الروسي، بحسب ما نشر موقع Frankfurter Allgemeine Zeitung.وأضاف هابك، قائلا: "إن فرض حظر فوري على الغاز الروسي سيعرض النظام الاجتماعي في ألمانيا للخطر".وأوضح السياسي الألماني أن ألمانيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الصخري، لكن التكسير الهيدروليكي ضروري لإنتاجه. وفقا لتوقعاته، سوف يستغرق الأمر سنوات لتطوير الودائع والحصول على التصاريح المناسبة. وهذا أمر صعب بموجب قانون الموارد المائية، لأن طريقة الاستخراج هذه يمكن أن يكون لها آثار بيئية سلبية. واختتم نائب المستشار: "الآن، ليس لدينا شركات مستعدة للقيام بذلك".يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت السلطات الألمانية عزمها تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية في المستقبل المنظور. وتتوقع برلين وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بنهاية هذا العام.ويتم الحديث على أنه سيكون من الممكن التعامل مع الاعتماد على الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 2024. في بداية العام، تلقت ألمانيا ما يقرب من 55 في المئة من واردات الوقود الأزرق من روسيا. والآن تم تخفيض هذه الحصة إلى 40 بالمائة. من وجهة نظر ألمانيا، يمكن أن يصبح الغاز الطبيعي المسال من قطر والولايات المتحدة ودول أخرى بديلاً للغاز الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/ألمانيا-ترفض-فكرة-إنتاج-الغاز-الصخري-وتعترف-بالاعتماد-على-الغاز-الروسي-1061314382.html

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العالم, أخبار ألمانيا, إطلاق مشروع يامال للغاز المسال في روسيا