https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-عن-إحباط-هجوم-إرهابي-في-القرم-كان-أحد-مؤيدي-داعش-يستعد-لتنفيذه-1061434825.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن عن إحباط هجوم إرهابي في القرم كان أحد مؤيدي "داعش" يستعد لتنفيذه
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن عن إحباط هجوم إرهابي في القرم كان أحد مؤيدي "داعش" يستعد لتنفيذه
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم إرهابي في القرم حيث كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير سكة حديد سيمفيروبول. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T06:51+0000
2022-04-21T06:51+0000
2022-04-21T07:06+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تم اعتقال مواطن روسي من أنصار تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا وعدد من الدول) في مدينة سيمفيروبول، الذي كان يستعد لتفجير السكك الحديدية بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم "قرم"، متخذين المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن عن إحباط هجوم إرهابي في القرم كان أحد مؤيدي "داعش" يستعد لتنفيذه
06:51 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 07:06 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن إحباط هجوم إرهابي في القرم حيث كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير سكة حديد سيمفيروبول.
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تم اعتقال مواطن روسي من أنصار تنظيم "داعش" ( المحظور في روسيا وعدد من الدول) في مدينة سيمفيروبول، الذي كان يستعد لتفجير السكك الحديدية بتوجيه من قادة كتيبة تتار القرم "قرم"، متخذين المشاركة في الأعمال العدائية ضد القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "في منزل الإرهابي، تمت مصادرة قنبلتين محليتين بوزن إجمالي يبلغ ثلاثة كيلوغرامات، ومفجران كهربائيان، وخارطة توضح وضع عبوات ناسفة تحت خط سكة حديد، وكتب متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة القرم".
هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي
مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه
: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".