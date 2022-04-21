https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-في-أي-عمليات-بالبحر-الأسود-لكسر-حصار-الموانئ-الأوكرانية-1061470219.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات في البحر الأسود، بما في ذلك في أي محاولات لكسر الحصار الروسي... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T21:30+0000
2022-04-21T21:30+0000
2022-04-21T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_d1dc063051a3e9438c9967e9368b4cfd.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تسأل هل ستشارك بحرية الولايات المتحدة في عمليات في البحر الأسود؟، فالجواب هو لا، من حيث كسر الحصار [للموانئ الأوكرانية] من هذا القبيل".في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة لن تكون موجودة على الأرض أو في الجو للمساعدة في إجلاء المدنيين من ماريوبول.عوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تكشف-حقائق-جديدة-تثبت-التدخل-الأمريكي-المباشر-في-تطوير-الأسلحة-البيولوجية-في-1060373865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101776/06/1017760603_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_dc50ec4af0c488bc24e7ae22f70b4fd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات في البحر الأسود، بما في ذلك في أي محاولات لكسر الحصار الروسي المزعوم للموانئ البحرية الأوكرانية، وسط عملية موسكو الخاصة المستمرة هناك.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تسأل هل ستشارك بحرية الولايات المتحدة في عمليات في البحر الأسود؟، فالجواب هو لا، من حيث كسر الحصار [للموانئ الأوكرانية] من هذا القبيل".
في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع
إن الولايات المتحدة لن تكون موجودة على الأرض أو في الجو للمساعدة في إجلاء المدنيين من ماريوبول.ع
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.