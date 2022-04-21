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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنتاغون-الولايات-المتحدة-لن-تشارك-في-أي-عمليات-بالبحر-الأسود-لكسر-حصار-الموانئ-الأوكرانية-1061470219.html
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"
البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات في البحر الأسود، بما في ذلك في أي محاولات لكسر الحصار الروسي... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T21:30+0000
2022-04-21T21:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تسأل هل ستشارك بحرية الولايات المتحدة في عمليات في البحر الأسود؟، فالجواب هو لا، من حيث كسر الحصار [للموانئ الأوكرانية] من هذا القبيل".في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة لن تكون موجودة على الأرض أو في الجو للمساعدة في إجلاء المدنيين من ماريوبول.عوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الروسية-تكشف-حقائق-جديدة-تثبت-التدخل-الأمريكي-المباشر-في-تطوير-الأسلحة-البيولوجية-في-1060373865.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات بالبحر الأسود لكسر "حصار الموانئ الأوكرانية"

21:30 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تشارك في عمليات في البحر الأسود، بما في ذلك في أي محاولات لكسر الحصار الروسي المزعوم للموانئ البحرية الأوكرانية، وسط عملية موسكو الخاصة المستمرة هناك.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "إذا كنت تسأل هل ستشارك بحرية الولايات المتحدة في عمليات في البحر الأسود؟، فالجواب هو لا، من حيث كسر الحصار [للموانئ الأوكرانية] من هذا القبيل".
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الدفاع الروسية تكشف حقائق جديدة تثبت التدخل الأمريكي المباشر في تطوير الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا
24 مارس, 07:20 GMT
في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة لن تكون موجودة على الأرض أو في الجو للمساعدة في إجلاء المدنيين من ماريوبول.ع
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
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Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:45 GMT
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