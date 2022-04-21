https://arabic.sputniknews.com/20220421/الخارجية-الروسية-موسكو-تفرض-عقوبات-على-61-كنديا-وتخطط-لتوسيع-القائمة---1061460235.html
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T15:46+0000
2022-04-21T15:46+0000
2022-04-21T15:46+0000
روسيا
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وقالت في بيان: "ردًا على العقوبات المفروضة باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولي أوتاوا، بما في ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة اضافية من المواطنين الكنديين إلى "القائمة السوداء"".وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر في تنفيذ المسار المعادي لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/أعضاء-في-البرلمان-الأوروبي-يدينون-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-التي-يدفع-ثمنها-سكان-الاتحاد-1061454449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة.
وقالت في بيان: "ردًا على العقوبات المفروضة باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولي أوتاوا، بما في ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة اضافية من المواطنين الكنديين إلى "القائمة السوداء"".
وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر في تنفيذ المسار المعادي لروسيا".