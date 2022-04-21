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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الخارجية-الروسية-موسكو-تفرض-عقوبات-على-61-كنديا-وتخطط-لتوسيع-القائمة---1061460235.html
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة
الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقالت في بيان: "ردًا على العقوبات المفروضة باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولي أوتاوا، بما في ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة اضافية من المواطنين الكنديين إلى "القائمة السوداء"".وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر في تنفيذ المسار المعادي لروسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/أعضاء-في-البرلمان-الأوروبي-يدينون-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-التي-يدفع-ثمنها-سكان-الاتحاد-1061454449.html
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الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة

15:46 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تفرض عقوبات على 61 كنديا وتخطط لتوسيع القائمة.
وقالت في بيان: "ردًا على العقوبات المفروضة باستمرار ضد روسيا من قبل مسؤولي أوتاوا، بما في ذلك حظر دخول كندا وغيرها من الإجراءات التمييزية ضد المسؤولين والعسكريين والخبراء والصحفيين الروس، تم إدراج مجموعة اضافية من المواطنين الكنديين إلى "القائمة السوداء"".
وتضم القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية 61 شخصًا، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، والخبراء ووسائل الإعلام الرائدة "المنخرطة بشكل مباشر في تنفيذ المسار المعادي لروسيا".
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
أعضاء في البرلمان الأوروبي يدينون العقوبات المفروضة على روسيا التي يدفع ثمنها سكان الاتحاد
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