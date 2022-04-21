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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-استفزازا-في-منطقة-نيكولاييف-بسيارات-تحمل-علامة-z-1061467021.html
الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z
الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z
قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن نظام كييف نفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف، حيث قام مسلحون متطرفون تابعون لكييف بسرقة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:21+0000
2022-04-21T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة من مدينة فوسكريسنسكوي السكنية في منطقة ميكولايف، فإن نظام كييف قد أعد استفزازا آخر مسبقا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع الدولي.وتابع ميزينتسيف موضحا، أن "مسلحي الكتيبة 191 من لواء الدفاع الإقليمي ( 123 أي) ، الذين يرتدون الزي العسكري الروسي، سرقوا منازل مدنية وصوروا تجاوزاتهم على الهواتف المحمولة مستخدمين سيارات تحمل علامة Z".وأضاف أن "مثل هذه الاستفزازات من قبل نظام كييف تظهر مرة أخرى عدم مبالاة كاملة بمصير المدنيين في أوكرانيا".
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z

19:21 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن نظام كييف نفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف، حيث قام مسلحون متطرفون تابعون لكييف بسرقة المنازل باستخدام سيارات تحمل علامة (Z).
وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة من مدينة فوسكريسنسكوي السكنية في منطقة ميكولايف، فإن نظام كييف قد أعد استفزازا آخر مسبقا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع الدولي.

"بتوجيه من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أجرى متخصصون في مجال المعلومات والعمليات النفسية تصويرا مرحليا لـ(أعمال نهب) زعموا فيها أن الجنود الروس ارتكبوها ضد المدنيين".

العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي
ميخائيل ميزينتسيف
رئيس رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي
وتابع ميزينتسيف موضحا، أن "مسلحي الكتيبة 191 من لواء الدفاع الإقليمي ( 123 أي) ، الذين يرتدون الزي العسكري الروسي، سرقوا منازل مدنية وصوروا تجاوزاتهم على الهواتف المحمولة مستخدمين سيارات تحمل علامة Z".
طائرة بدون طيار أمريكية RQ-4 Global Hawk - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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18:43 GMT

وشدد ميزينتسيف على أن وزارة الدفاع الروسية تحذر ما يسمى بالغرب المتحضر مقدما من أن هذا التزوير الجديد المفتعل من سلطات كييف "حول فظائع الروس" من المقرر توزيعه في المستقبل القريب من خلال وسائل الإعلام الغربية "الموضوعية" و"المستقلة"، بموافقة كاملة من المنسقين الموجودين في كييف.

وأضاف أن "مثل هذه الاستفزازات من قبل نظام كييف تظهر مرة أخرى عدم مبالاة كاملة بمصير المدنيين في أوكرانيا".
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Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:57 GMT
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