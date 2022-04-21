https://arabic.sputniknews.com/20220421/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-استفزازا-في-منطقة-نيكولاييف-بسيارات-تحمل-علامة-z-1061467021.html
الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z
الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z
قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن نظام كييف نفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف، حيث قام مسلحون متطرفون تابعون لكييف بسرقة... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:21+0000
2022-04-21T19:21+0000
2022-04-21T19:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة من مدينة فوسكريسنسكوي السكنية في منطقة ميكولايف، فإن نظام كييف قد أعد استفزازا آخر مسبقا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع الدولي.وتابع ميزينتسيف موضحا، أن "مسلحي الكتيبة 191 من لواء الدفاع الإقليمي ( 123 أي) ، الذين يرتدون الزي العسكري الروسي، سرقوا منازل مدنية وصوروا تجاوزاتهم على الهواتف المحمولة مستخدمين سيارات تحمل علامة Z".وأضاف أن "مثل هذه الاستفزازات من قبل نظام كييف تظهر مرة أخرى عدم مبالاة كاملة بمصير المدنيين في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220421/البنتاغون-زودنا-أوكرانيا-بطائرات-درون-معدلة-خصيصا-بناء-على-طلبات-كييف-1061465890.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: كييف تنفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف بسيارات تحمل علامة Z
19:21 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إن نظام كييف نفذ استفزازا في منطقة نيكولاييف، حيث قام مسلحون متطرفون تابعون لكييف بسرقة المنازل باستخدام سيارات تحمل علامة (Z).
وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة من مدينة فوسكريسنسكوي السكنية في منطقة ميكولايف، فإن نظام كييف قد أعد استفزازا آخر مسبقا من أجل تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية أمام المجتمع الدولي.
"بتوجيه من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، أجرى متخصصون في مجال المعلومات والعمليات النفسية تصويرا مرحليا لـ(أعمال نهب) زعموا فيها أن الجنود الروس ارتكبوها ضد المدنيين".
ميخائيل ميزينتسيف
رئيس رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي
وتابع ميزينتسيف موضحا، أن "مسلحي الكتيبة 191 من لواء الدفاع الإقليمي ( 123 أي) ، الذين يرتدون الزي العسكري الروسي، سرقوا منازل مدنية وصوروا تجاوزاتهم على الهواتف المحمولة مستخدمين سيارات تحمل علامة Z".
وشدد ميزينتسيف على أن وزارة الدفاع الروسية تحذر ما يسمى بالغرب المتحضر مقدما من أن هذا التزوير الجديد المفتعل من سلطات كييف "حول فظائع الروس" من المقرر توزيعه في المستقبل القريب من خلال وسائل الإعلام الغربية "الموضوعية" و"المستقلة"، بموافقة كاملة من المنسقين الموجودين في كييف.
وأضاف أن "مثل هذه الاستفزازات من قبل نظام كييف تظهر مرة أخرى عدم مبالاة كاملة بمصير المدنيين في أوكرانيا".