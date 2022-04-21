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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الدفاع-الروسية-مصنع-آزوفستال-محاصر-بشكل-كامل-وبداخله-مقاتلين-ومرتزقة-أجانب-1061435852.html
الدفاع الروسية: مصنع "آزوفستال" محاصر بشكل كامل وبداخله مقاتلين ومرتزقة أجانب
الدفاع الروسية: مصنع "آزوفستال" محاصر بشكل كامل وبداخله مقاتلين ومرتزقة أجانب
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تحرير مدينة ماريوبول نفسها لكن المسلحين ظلوا في آزوفستال. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T07:16+0000
2022-04-21T07:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين: "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية. لجأت بقايا التشكيلات النازية إلى المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال".وأضاف أن القوميين أقاموا "منطقة محصنة قوية" تحولت بسببها المدينة إلى "عاصمة لكتيبة آزوف النازية"، مشيرا إلى أن مصنع "آزوفستال" محاصر بشكل كامل وبداخله مقاتلين ومرتزقة أجانب.ووفقًا لشويغو، فإن النازيين قد وضعوا أسلحة ثقيلة هناك، بما في ذلك الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأنظمة المدفعية عالية الطاقة وأنظمة الصواريخ "توتشكا أو"، والتي تصل إلى تاغانروغ الروسي و روستوف على نهر الدون".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الدفاع الروسية: مصنع "آزوفستال" محاصر بشكل كامل وبداخله مقاتلين ومرتزقة أجانب

07:16 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 21.04.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه تم تحرير مدينة ماريوبول نفسها لكن المسلحين ظلوا في آزوفستال.
وقال شويغو خلال الاجتماع مع الرئيس بوتين: "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك الشعبية. لجأت بقايا التشكيلات النازية إلى المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال".

وأضاف أن القوميين أقاموا "منطقة محصنة قوية" تحولت بسببها المدينة إلى "عاصمة لكتيبة آزوف النازية"، مشيرا إلى أن مصنع "آزوفستال" محاصر بشكل كامل وبداخله مقاتلين ومرتزقة أجانب.

ووفقًا لشويغو، فإن النازيين قد وضعوا أسلحة ثقيلة هناك، بما في ذلك الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأنظمة المدفعية عالية الطاقة وأنظمة الصواريخ "توتشكا أو"، والتي تصل إلى تاغانروغ الروسي و روستوف على نهر الدون".
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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