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https://arabic.sputniknews.com/20220421/الفرنسيون-يصفون-تجربة-إطلاق-سارمات-بأنه-إشارة-للولايات-المتحدة-1061455546.html
الفرنسيون يصفون تجربة إطلاق "سارمات" بأنه إشارة للولايات المتحدة
الفرنسيون يصفون تجربة إطلاق "سارمات" بأنه إشارة للولايات المتحدة
أثار اختبار روسيا للصاروخ الباليستي عابر للقارات "سارمات" قلق الخبراء الفرنسيين، الذين تحدثوا على الهواء من قناة "بي إف إم" التلفزيونية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:26+0000
2022-04-21T14:26+0000
العالم
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وأشار صحفيون إلى أن الصاروخ يستطيع التحليق على ارتفاع 30 إلى 120 كيلومترا ويقطع مسافة 6-18 ألف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى باريس في غضون ست دقائق فقط. وبحسب مستشار الدفاع، العقيد ميشيل غويا، فإنه من الصعب للغاية اعتراضها، ونظراً لوجود 15 رأساً حربياً بوزن إجمالي يقارب 50 ميغا طن، فقد يتم تدمير منطقة العاصمة بأكملها فعلياً دون أي مشاكل.وأطلقت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس، بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا بشأن الاختبارات ولم تعتبر الإطلاق تهديدا.
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العالم

الفرنسيون يصفون تجربة إطلاق "سارمات" بأنه إشارة للولايات المتحدة

14:26 GMT 21.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي "سارمات"
وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا لاختبار ناجح لاطلاق صاروخ باليستي سارمات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أثار اختبار روسيا للصاروخ الباليستي عابر للقارات "سارمات" قلق الخبراء الفرنسيين، الذين تحدثوا على الهواء من قناة "بي إف إم" التلفزيونية.
وأشار صحفيون إلى أن الصاروخ يستطيع التحليق على ارتفاع 30 إلى 120 كيلومترا ويقطع مسافة 6-18 ألف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى باريس في غضون ست دقائق فقط.
وبحسب مستشار الدفاع، العقيد ميشيل غويا، فإنه من الصعب للغاية اعتراضها، ونظراً لوجود 15 رأساً حربياً بوزن إجمالي يقارب 50 ميغا طن، فقد يتم تدمير منطقة العاصمة بأكملها فعلياً دون أي مشاكل.
بدوره، اقترح رئيس معهد الدراسات المتقدمة والأمن في أوروبا، إيمانويل دوبوي، أن هذه الاختبارات كانت إشارة مؤكدة. وأضاف أن "صاروخ سارمات أطلق باتجاه الولايات المتحدة".
وأطلقت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس، بنجاح صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "سارمات" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، في إقليم أرخانغيلسك.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم الأربعاء، بأن الإطلاق الأول للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "سارمات" تم في إطار "اختبارات حكومية".
وتابعت الوزارة: "بعد الانتهاء من برنامج الاختبارت، سيدخل صاروخ سارمات الخدمة لدى قوات الصواريخ الاستراتيجية".
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تلقت تحذيرا مسبقا بشأن الاختبارات ولم تعتبر الإطلاق تهديدا.
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