https://arabic.sputniknews.com/20220421/اللجنة-الوزارية-العربية-تدين-الاعتداءات-والانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المصلين-في-المسجد-الأقصى----1061444349.html
اللجنة الوزارية العربية تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى
اللجنة الوزارية العربية تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى
دعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T10:36+0000
2022-04-21T10:36+0000
2022-04-21T10:36+0000
العالم العربي
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وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".وشدد البيان على "إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف"، إضافة إلى "رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك".وحذر البيان العربي أيضا من "التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى تكثيف الجهود... لإعادة إطلاق مفاوضات جادة... نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين".وقررت اللجنة أن تظل منعقدة لمتابعة التطورات واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/انطلاق-اجتماع-اللجنة-الوزارية-العربية-في-الأردن-لبحث-التوترات-في-القدس-ووقف-التصعيد-الإسرائيلي-1061440707.html
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العالم العربي
اللجنة الوزارية العربية تدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى
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دعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".
وشدد البيان على "إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف"، إضافة إلى "رفض جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك".
وحذر البيان العربي أيضا من "التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى تكثيف الجهود... لإعادة إطلاق مفاوضات جادة... نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين".
وقررت اللجنة أن تظل منعقدة لمتابعة التطورات واتخاذ جميع الخطوات اللازمة بهدف حماية القدس ومقدساتها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه.