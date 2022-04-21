https://arabic.sputniknews.com/20220421/بايدن-مساعداتنا-الجديدة-لأوكرانيا-تضم-مسيرات-ومروحيات-ومدفعية-ثقيلة-ومدافع-هاوتزر-1061457074.html
بايدن: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا تضم مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر
بايدن: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا تضم مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن 800 مليون دولار إضافية، قيمة مساعدات عسكرية لدعم أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T14:43+0000
2022-04-21T14:43+0000
2022-04-21T14:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن حزمة الأمن الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستشمل المدفعية الثقيلة وعشرات من مدافع الهاوتزر، وكذلك الطائرات التكتيكية دون طيار.وأشار بايدن إلى أن "هذه الحزمة تشمل أسلحة مدفعية ثقيلة، عشرات من مدافع الهاوتزر و144 ألف طلقة ذخيرة تذهب مع مدافع الهاوتزر هذه"، كما تتضمن المزيد من الطائرات دون طيار التكتيكية".كما أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، "حظر رسو السفن التي تحمل العلم الروسي في موانئ أمريكا".وشكك بايدن في سيطرة الجيش الروسي على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، قائلا إنه "لا يوجد دليل على ذلك".وزعم بايدن أن "الروس يرغبون في الاستيلاء على أراض إضافية في أوكرانيا ويمهدون للمرحلة التالية من الحرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/لماذا-تراجع-بايدن-عن-الذهاب-إلى-كييف-1061395055.html
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سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
بايدن: مساعداتنا الجديدة لأوكرانيا تضم مسيرات ومروحيات ومدفعية ثقيلة ومدافع هاوتزر
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، عن 800 مليون دولار إضافية، قيمة مساعدات عسكرية لدعم أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في مؤتمر صحفي إن حزمة الأمن الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستشمل المدفعية الثقيلة وعشرات من مدافع الهاوتزر، وكذلك الطائرات التكتيكية دون طيار.
وأشار بايدن إلى أن "هذه الحزمة تشمل أسلحة مدفعية ثقيلة، عشرات من مدافع الهاوتزر و144 ألف طلقة ذخيرة تذهب مع مدافع الهاوتزر هذه"، كما تتضمن المزيد من الطائرات دون طيار التكتيكية".
كما أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، "حظر رسو السفن التي تحمل العلم الروسي في موانئ أمريكا".
وشكك بايدن في سيطرة الجيش الروسي على مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، قائلا إنه "لا يوجد دليل على ذلك".
وزعم بايدن أن "الروس يرغبون في الاستيلاء على أراض إضافية في أوكرانيا ويمهدون للمرحلة التالية من الحرب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.