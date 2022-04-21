https://arabic.sputniknews.com/20220421/بريطانيا-توسع-قائمة-العقوبات-ضد-روسيا-لتشمل-26-مواطنا-وشركة-روسية-1061445740.html
بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل 26 مواطنا وشركة روسية
بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل 26 مواطنا وشركة روسية
أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عن توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال ضم 26 مواطنا وشركات روسية إليها. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:22+0000
2022-04-21T11:22+0000
2022-04-21T11:22+0000
العالم
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وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا رسميا قالت فيه إنها وسعت قائمة العقوبات لتشمل 26 مواطنا وشركة روسية إضافية، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبحسب البيان البريطاني، شملت العقوبات كل من المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، وقائد القوات الجوية، العقيد أندريه سيرديوكوف ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، كما تم فرض عقوبات على مدير السكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزروف، وشركات روسية مختلفة أبرزها كلاشينكوف و"بروغريس".هذا وفرضت المملكة المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على بنك "سبير" الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل 26 مواطنا وشركة روسية
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أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عن توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال ضم 26 مواطنا وشركات روسية إليها.
وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا رسميا قالت فيه إنها وسعت قائمة العقوبات لتشمل 26 مواطنا وشركة روسية إضافية، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب البيان البريطاني، شملت العقوبات كل من المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، وقائد القوات الجوية، العقيد أندريه سيرديوكوف ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، كما تم فرض عقوبات على مدير السكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزروف، وشركات روسية مختلفة أبرزها كلاشينكوف و"بروغريس".
هذا وفرضت المملكة المتحدة
، في وقت سابق، عقوبات على بنك "سبير" الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.
وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.