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قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220421/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تستهدف-مناطق-عسكرية-أوكرانية-وإسقاط-13-طائرة-مسيرة-1061437888.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة

08:00 GMT 21.04.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
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