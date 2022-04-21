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قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
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قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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قوات الدفاع الجوي الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
08:00 GMT 21.04.2022
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الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية تستهدف مناطق عسكرية أوكرانية وإسقاط 13 طائرة مسيرة
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