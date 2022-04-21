https://arabic.sputniknews.com/20220421/ماكرون-يعرب-عن-استعداده-للذهاب-إلى-كييف-1061437976.html
ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى كييف مرة أخرى. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:09+0000
2022-04-21T08:09+0000
2022-04-21T08:09+0000
أخبار فرنسا
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وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس ستكون ممكنة عندما يتمكن من المساهمة في إحراز تقدم في التسوية.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا جرت في 10 أبريل/نيسان. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى كييف مرة أخرى.
وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس ستكون ممكنة عندما يتمكن من المساهمة في إحراز تقدم
في التسوية.
وقال أتال عبر قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية: "قال الرئيس ماكرون إنه مستعد للذهاب إلى كييف مرة أخرى عندما يكون ذلك منطقيا، عندما يمكن لهذه الزيارة أن تسهم في تقدم التسوية". في الوقت نفسه، تجنب الإجابة على السؤال عما إذا كانت هذه الزيارة يمكن أن تكون الأولى إذا أعيد انتخاب ماكرون كرئيس للدولة.
يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا جرت في 10 أبريل/نيسان. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.