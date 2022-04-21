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ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى كييف مرة أخرى. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T08:09+0000
2022-04-21T08:09+0000
أخبار فرنسا
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وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس ستكون ممكنة عندما يتمكن من المساهمة في إحراز تقدم في التسوية.يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا جرت في 10 أبريل/نيسان. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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أخبار فرنسا

ماكرون يعرب عن استعداده للذهاب إلى كييف

08:09 GMT 21.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى كييف مرة أخرى.
وأضاف المتحدث أن زيارة الرئيس ستكون ممكنة عندما يتمكن من المساهمة في إحراز تقدم في التسوية.

وقال أتال عبر قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية: "قال الرئيس ماكرون إنه مستعد للذهاب إلى كييف مرة أخرى عندما يكون ذلك منطقيا، عندما يمكن لهذه الزيارة أن تسهم في تقدم التسوية". في الوقت نفسه، تجنب الإجابة على السؤال عما إذا كانت هذه الزيارة يمكن أن تكون الأولى إذا أعيد انتخاب ماكرون كرئيس للدولة.

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا جرت في 10 أبريل/نيسان. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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