https://arabic.sputniknews.com/20220421/مانشستر-يونايتد-يعلن-تعيين-إريك-تين-هاغ-مدربا-للفريق-1061446547.html
مانشستر يونايتد يعلن تعيين إريك تين هاغ مدربا للفريق
مانشستر يونايتد يعلن تعيين إريك تين هاغ مدربا للفريق
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين إريك تين هاغ، مديرا فنيا للفريق، خلفا للألماني رالف رانجينك الذي كان يتولى المهمة بصفة مؤقتة. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:32+0000
2022-04-21T11:32+0000
2022-04-21T11:32+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
مانشستر يونايتد
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وقال النادي في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تين هاغ في منصب مدير الفريق الأول للرجال، وفقا لمتطلبات تأشيرة العمل، من نهاية هذا الموسم حتى يونيو/حزيران 2025، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي".وصرح جون مورتوغ، مدير كرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، قائلا: "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين إثارة ونجاحًا في أوروبا، والمشهور بجاذبية فريقه وكرة قدمه الهجومية والتزامه تجاه الشباب".ومن جانبه قال إريك تين هاغ: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".وتابع: "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد".
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أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يعلن تعيين إريك تين هاغ مدربا للفريق
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعيين إريك تين هاغ، مديرا فنيا للفريق، خلفا للألماني رالف رانجينك الذي كان يتولى المهمة بصفة مؤقتة.
وقال النادي في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الإلكتروني: "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تين هاغ في منصب مدير الفريق الأول للرجال، وفقا لمتطلبات تأشيرة العمل، من نهاية هذا الموسم حتى يونيو/حزيران 2025، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي".
وصرح جون مورتوغ، مدير كرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، قائلا: "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين إثارة ونجاحًا في أوروبا، والمشهور بجاذبية فريقه وكرة قدمه الهجومية والتزامه تجاه الشباب".
ومن جانبه قال إريك تين هاغ: "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".
وتابع: "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد
".