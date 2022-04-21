https://arabic.sputniknews.com/20220421/مايك-تايسون-ينهال-باللكمات-على-راكب-مزعج-داخل-طائرة-فيديو-1061467998.html
مايك تايسون ينهال باللكمات على راكب "مزعج" داخل طائرة... فيديو
مايك تايسون ينهال باللكمات على راكب "مزعج" داخل طائرة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لبطل الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، وهو ينهال بالضرب مرارا على راكب آخر على متن طائرة، أثناء وجودها في... 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T19:46+0000
2022-04-21T19:46+0000
2022-04-21T19:46+0000
مجتمع
منوعات
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ويزعم تايسون أنه كان يتفاعل مع راكب جامح ظل يضايقه، وألقى زجاجة مياه عليه.وقال ممثل عن تايسون في تصريحات صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لسوء الحظ، تعرض مايك تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ بمضايقته، وألقى زجاجة ماء عليه بينما كان يجلس في مقعده".وتُظهر لقطات مصورة بهاتف ذكي، حصل عليها موقع "تي إم زد" الأمريكي، بطل الوزن الثقيل السابق وهو ينهال بالضرب على الشاب الذي كان يجلس خلفه.ووفقا للموقع، فقد أجرى المعجب حديثا وديا مع تايسون في البداية، واستقبله مع صديقه أثناء صعوده الطائرة، حتى أنهما التقطا صورة تذكارية معه.لكن سرعان ما سئم تايسون من التعامل مع المعجب، وطلب منه أن يكون هادئا، وعندما واصل الشاب الحديث معه، وقف تايسون واستدار وألقى عدة لكمات على وجهه وجبهته.ويظهر مقطع الفيديو آثار الضرب التي تعرض لها الشاب بعد اعتداء مايك تايسون عليه، ووجود آثار دماء على جبهته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
مايك تايسون ينهال باللكمات على راكب "مزعج" داخل طائرة... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لبطل الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون، وهو ينهال بالضرب مرارا على راكب آخر على متن طائرة، أثناء وجودها في مطار سان فرانسيسكو، مساء أمس الأربعاء ، مما تسبب في إصابته بجبهة دامية.
ويزعم تايسون أنه كان يتفاعل مع راكب جامح ظل يضايقه، وألقى زجاجة مياه عليه.
وقال ممثل عن تايسون في تصريحات صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية: "لسوء الحظ، تعرض مايك تايسون لحادث على متن رحلة مع راكب عدواني بدأ بمضايقته، وألقى زجاجة ماء عليه بينما كان يجلس في مقعده".
وتُظهر لقطات مصورة بهاتف ذكي، حصل عليها موقع "تي إم زد" الأمريكي، بطل الوزن الثقيل السابق وهو ينهال بالضرب على الشاب الذي كان يجلس خلفه.
ووفقا للموقع، فقد أجرى المعجب حديثا وديا مع تايسون في البداية، واستقبله مع صديقه أثناء صعوده الطائرة، حتى أنهما التقطا صورة تذكارية معه.
لكن سرعان ما سئم تايسون من التعامل مع المعجب، وطلب منه أن يكون هادئا، وعندما واصل الشاب الحديث معه، وقف تايسون واستدار وألقى عدة لكمات على وجهه وجبهته.
ويظهر مقطع الفيديو آثار الضرب التي تعرض لها الشاب بعد اعتداء مايك تايسون عليه، ووجود آثار دماء على جبهته.