https://arabic.sputniknews.com/20220421/مبادرة-لإطعام-الصائمين-المسيحيين-والمسلمين-في-حمص-1061454853.html

مبادرة لإطعام الصائمين المسيحيين والمسلمين في حمص

مبادرة لإطعام الصائمين المسيحيين والمسلمين في حمص

يحاول المجتمع الأهلي السوري مواجهة تداعيات الحرب والحصار الأمريكي بتعاضد أفراده وتعظيم نشاطهم في تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة التي انهارت أحوالها... 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T14:07+0000

2022-04-21T14:07+0000

2022-04-21T14:07+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، يجتمع متطوعون مسيحيون ومسلمون في مبادرة "لقمة خير" لتحضير الطعام للصائمين المحتاجين يوميا، في مشهد يعكس التلاحم الاجتماعي مع تزامن (الصوم الأربعيني) و(شهر رمضان) المبارك، وبالتشاركية بين أهل الخير في مدينة حمص وسط سوريا.مدير "جمعية بابل" الخيرية ربيع خضور، قال لوكالة "سبوتنيك" إن: مبادرة "لقمة خير" مستمرة منذ ثماني سنوات مع بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، وما ميزها لهذا العام تزامن صوم المسحيين والمسلمين في الفترة نفسها"، موضحاً أن المبادرة تستهدف المحتاجين والفقراء وأسر الشهداء والجرحى".وبين خضور أن المبادرة تشيع الصورة الحقيقة للمجتمع السوري في تعاضده في صنع "لقمة الخير" بالتشارك بين جمعية (بابل) وعدد من الهيئات الدينية المسيحية مثل (كاريتاس) سوريا و(مار أفرام) ومركز كنيسة (أم الزنار) للإغاثة.وأشار خضور إلى أن المبادرة تعبر عن السوريين ووحدتهم وتلاحم شباب سورية فيما بينهم مع خلق جو من المحبة والتعاون لصنع لقمة خير وإيصالها للمحتاجين بكل محبة مبيناً أن عملية التوزيع تتم بعد إجراء الفرق التطوعية عملية المسح وزيارة العائلات لمعرفة حاجتهم وثم الطبخ وتوضيب الوجبات وصولا إلى التوزيع في كل أحياء المدينة، لافتا إلى أن عملهم شجع المتبرعين من أهل الخير لتقديم دعم أكثر.وأوضح مدير جمعية (بابل) أن بعض العائلات تقوم بتحضير وجبات الطعام، وهم بدورهم يقومون بتوزيعها.مبادرة (لقمة خير) التي ستستمر في تقديم المساعدة للمحتاجين خلال عيدي (الفصح المجيد) و(الفطر السعيد)، يخيم على عملها جو من المحبة يرافق ساعات من العمل المتواصل لتحضير الطعام، فتجد المتطوعين كل منهم يقوم بما أوكل إليه إيمانا بعمل الخير والمحبة التي جمعتهم ليكونوا عونا للأسر الفقيرة في مدينتهم.رنا مخول، المتطوعة في جمعية "كاريتاس" سورية، تخدثت لـ "سبوتنيك" عن أن مهمتهم مساعدة العائلات الأكثر احتياجا بالتشاركية مع "بابل" في مبادرة "لقمة خير"، وذلك بهدف إيصال الطعام لكل محتاج.وتابعت مخول: "لقمة خير" توحدنا.. والصيام يجمعنا.. نتمنى صياما مباركا للجميع.. والخير لبلدنا سورية.وفي السياق، قالت المتطوعة فرح خزعل لـ "سبوتنيك": إن المبادرة بمثابة دعم ومساندة المجتمع بكل أطيافه خاصة في هذه الظروف المعيشية الصعبة وخلال (شهر رمضان) و(الصيام الأربعيني).وختمت خزعل: "نعمل كلنا يدا واحدة حتى نساعد المجتمع وإخوتنا المحتاجين".

https://arabic.sputniknews.com/20220410/مبادرة-الخير-مبادرة-رمضانية-للتخفيف-عن-الأسر-الأشد-فقرا-شرقي-سوريا-1061041638.html

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