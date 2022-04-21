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https://arabic.sputniknews.com/20220421/مدمرة-صينية-تختبر-صاروخا-باليستيا-يقتل-بطلقة-واحدة-فيديو--1061446147.html
مدمرة صينية تختبر صاروخا باليستيا "يقتل بطلقة واحدة"... فيديو
مدمرة صينية تختبر صاروخا باليستيا "يقتل بطلقة واحدة"... فيديو
نشرت البحرية الصينية لقطات لعملية إطلاق تجريبية لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من بارجة صينية. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
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2022-04-21T11:30+0000
رصد عسكري
العالم
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أطلقت المدمرة الصينية من نوع "Type 055 Class" صاروخا باليستيا مدمجا وصف بحسب المصادر العسكرية بأنه "يقتل بطلقة واحدة".وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد زودت الصين مدمرتها بصاروخ " YJ-21" يمكن وضعه في منصات عمودية على سطح السفن.وتشير المصادر العسكرية إلى أن هذا الصاروخ قادر على تنفيذ عدد من المهام مثل الهجوم البري وغيرها.واعتبر التقرير أن المدمرة الصينية "قد تكون الأكثر قدرة على تنفيذ الأدوار المختلفة للقتال السطحي حاليا في البحر".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-الصاروخ-الكوري-الشمالي-الجديد-سلاح-نووي-تكتيكي--يستهدف-قواعد-أمريكية-فيديو--1061293261.html
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رصد عسكري, العالم

مدمرة صينية تختبر صاروخا باليستيا "يقتل بطلقة واحدة"... فيديو

11:30 GMT 21.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورمدمرة صينية
مدمرة صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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نشرت البحرية الصينية لقطات لعملية إطلاق تجريبية لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من بارجة صينية.
أطلقت المدمرة الصينية من نوع "Type 055 Class" صاروخا باليستيا مدمجا وصف بحسب المصادر العسكرية بأنه "يقتل بطلقة واحدة".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد زودت الصين مدمرتها بصاروخ " YJ-21" يمكن وضعه في منصات عمودية على سطح السفن.
وتشير المصادر العسكرية إلى أن هذا الصاروخ قادر على تنفيذ عدد من المهام مثل الهجوم البري وغيرها.
إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
مجلة: الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "سلاح نووي تكتيكي " يستهدف قواعد أمريكية... فيديو
17 أبريل, 12:42 GMT

وبنت الصين ثمانية مدمرات من فئة "Type 055 Class"، تستطيع هذه السفن القتالية حمل أسلحة تفوق وزنها أي تتفوق على سفينة منافسة لها لدى الغرب.

وسلط تقرير صدر عام 2020 عن مركز أبحاث الدفاع البريطاني "IISS" الضوء على المدمرة الصينية مشيرا إلى أنها تمثل "تغييرا تدريجيا في قدرات بحرية الجيش الصيني لشن عمليات نشر مستقلة بعيدة المدى أو عمليات مجموعة من المهام".

واعتبر التقرير أن المدمرة الصينية "قد تكون الأكثر قدرة على تنفيذ الأدوار المختلفة للقتال السطحي حاليا في البحر".
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