https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-الصاروخ-الكوري-الشمالي-الجديد-سلاح-نووي-تكتيكي--يستهدف-قواعد-أمريكية-فيديو--1061293261.html

مجلة: الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "سلاح نووي تكتيكي " يستهدف قواعد أمريكية... فيديو

مجلة: الصاروخ الكوري الشمالي الجديد "سلاح نووي تكتيكي " يستهدف قواعد أمريكية... فيديو

أكدت كوريا الشمالية في 17 أبريل / نيسان اختبارها لصاروخ باليستي جديد قصير المدى يعمل بالوقود الصلب، والذي اعتبره مراقبون بمثابة أول تلميح على إمكانية استخدام... 17.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-17T12:42+0000

2022-04-17T12:42+0000

2022-04-17T12:42+0000

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060437354_804:0:4196:1908_1920x0_80_0_0_42dac9d136a4d635e510a704a1c2d2ea.jpg

واعتبرت مصادر عسكرية متخصصة أن الاختبار الجديد للصاروخ يحمل بين طياته ما وصف بـ"التلميح" على إمكانية "استخدام ترسانتها النووية في ضربات تكتيكية قصيرة المدى".وسلطت وكالة الأنباء الرسمية (KCNA) الضوء على أن السلاح الجديد قد تم اختباره إلى حد كبير مع وضع مثل هذه الضربات في الاعتبار، مشيرة إلى أن السلاح الجديد هو "نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة ... له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية ".وبحسب المقال المنشور في مجلة "militarywatch"، الذي حمل عنوان (كوريا الشمالية اختبرت صاروخا جديدا "كسلاح نووي تكتيكي" يستهدف قواعد أمريكية) فقد كان "يُنظر سابقًا إلى أن الترسانة النووية الكورية تهدف حصريًا إلى استهداف الأراضي الأمريكية بصواريخ بعيدة المدى في ضربات استراتيجية، والتي ستبدأ ردا على أي هجوم محتمل من قبل الولايات المتحدة". حيث تعيش الدولتان حالة حرب منذ أكثر من 70 عاما منذ عام 1950.ونشرت واشنطن سابقًا أكثر من 950 رأسا حربيا في كوريا الجنوبية قبل التقدم في تقنيات الغواصات وصواريخ كروز جعلت عمليات النشر هذه التي تمت في التسعينيات "عفا عنها الزمن".أوقفت كوريا الشمالية اختبار الصواريخ الاستراتيجية التي أُطلقت من الأرض في أواخر عام 2017 بعد اختبار أول صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على ضرب كامل البر الرئيسي للولايات المتحدة.ومنذ أوائل عام 2019، بعد انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة، أجرت كوريا الشمالية اختبارات متكررة على صواريخ باليستية تكتيكية قصيرة المدى بما في ذلك بعضها القادر على السفر بسرعات تفوق سرعة الصوت.ونوه المقال إلى أن خصائص الرؤوس الحربية النووية في كوريا الشمالية تشير إلى أن لها أدوارا تكتيكية وأن "الصناعة النووية لكوريا الشمالية وحجم ترسانتها قد وصل إلى مستوى مُرضٍ لتلبية المتطلبات ذات الأولوية للردع الاستراتيجي".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, رصد عسكري