https://arabic.sputniknews.com/20220421/مقتل-وإصابة-17-إثر-انفجار-سيارة-في-أفغانستان-1061445837.html
مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان
مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان
انفجرت سيارة، اليوم الخميس، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:24+0000
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سبوتنيك. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.يأتي هذا الانفجار بعد انفجار آخر وقع داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، اليوم الخميس، ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق"، وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان
11:24 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 11:34 GMT 21.04.2022) تابعنا عبر
انفجرت سيارة، اليوم الخميس، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل.
سبوتنيك
. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.
يأتي هذا الانفجار بعد انفجار آخر وقع داخل مسجد
وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، اليوم الخميس، ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".
ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق"، وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.
ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.