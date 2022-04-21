عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220421/مقتل-وإصابة-17-إثر-انفجار-سيارة-في-أفغانستان-1061445837.html
مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان
مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان
انفجرت سيارة، اليوم الخميس، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T11:24+0000
2022-04-21T11:34+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049951974_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_12d6b39e9516e1bbfc066527fd9f7280.jpg
سبوتنيك. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.يأتي هذا الانفجار بعد انفجار آخر وقع داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، اليوم الخميس، ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق"، وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049951974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9304ade1558f465331bb4cb4c6aa6f3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

مقتل وإصابة 17 إثر انفجار سيارة في أفغانستان

11:24 GMT 21.04.2022 (تم التحديث: 11:34 GMT 21.04.2022)
© AFP 2022 / Wakil Kohsar عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
عمليات انفجار ارهابية في مطار كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Wakil Kohsar
تابعنا عبرTelegram
انفجرت سيارة، اليوم الخميس، بالقرب من مطار مدينة قندوز الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 17 شخصا على الأقل.
سبوتنيك. وبحسب تقرير أذاعته محطة "شمشاد" الأفغانية فإن الانفجار كان يستهدف سيارة يعتقد أنها كانت تقل مسؤولين حكوميين.
يأتي هذا الانفجار بعد انفجار آخر وقع داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر، اليوم الخميس، ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".
ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق"، وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.
ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала