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https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-تفجير-يستهدف-مسجدا-وسط-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061441475.html
إعلام: تفجير يستهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
إعلام: تفجير يستهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان
وقع انفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات. 21.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-21T09:20+0000
2022-04-21T09:20+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.هذا ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.
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أخبار أفغانستان اليوم

إعلام: تفجير يستهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان

09:20 GMT 21.04.2022
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان
عناصر الشرطة الأفغانية في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / NOORULLAH SHIRZADA
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وقع انفجار داخل مسجد وسط مدينة مزار شريف، ذات الأغلبية الشيعية، شمالي أفغانستان أثناء صلاة الظهر ونُقل عدد من المصابين، لم يحدد بعد عددهم، إلى المستشفيات.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن "انفجارا وقع في مسجد "سه دكان" الواقع في أحد الأماكن المزدحمة في مزار شريف".

ونقلت القناة المحلية عن مسؤول طبي في أحد مستشفيات مزار شريف قوله: "إن عددا كبيرا من المصابين نقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للمصابين في وقت لاحق".

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الانفجار تسبب بمقتل شخصين وإصابة 25 آخرين.
هذا ووصلت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، في وقت سابق، إلى أكثر من 20 شخصا.
كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.
وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.
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