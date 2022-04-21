https://arabic.sputniknews.com/20220421/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-اجتماعا-طارئا-الاثنين-المقبل-لبحث-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-الأقصى-1061449688.html

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب من جمهورية إندونيسيا. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة الأنباء السعودية -واس، إن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في محافظة جدة يوم الاثنين القادم؛ لبحث الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على طلب من إندونيسيا".وأضافت الوكالة أن "الاجتماع يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى المبارك من خلال إغلاق بواباته، واقتحامه من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال والاعتداء يوميا على المصلين في داخله".وتقتحم قوات الأمن الإسرائيلية، منذ الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.ودعت اللجنة الوزارية العربية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمّان، مجلس الأمن الدولي للتحرك فورا لوقف الممارسات الإسرائيلية "غير القانونية والاستفزازية" في القدس والمسجد الأقصى، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها القدس.وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب والإمارات إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وتترأسها المملكة الأردنية، في بيان: "دعوة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف".

https://arabic.sputniknews.com/20220421/اللجنة-الوزارية-العربية-تدين-الاعتداءات-والانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-المصلين-في-المسجد-الأقصى----1061444349.html

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