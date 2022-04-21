https://arabic.sputniknews.com/20220421/وزارة-الصحة-المصرية-تكشف-موعد-إعلان-انتهاء-جائحة-كورونا-1061454684.html

وزارة الصحة المصرية تكشف موعد إعلان انتهاء جائحة كورونا

وزارة الصحة المصرية تكشف موعد إعلان انتهاء جائحة كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، موعد الإعلان عن انتهاء جائحة فيروس كورونا في مصر. 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T14:09+0000

2022-04-21T14:09+0000

2022-04-21T14:09+0000

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وقال عبد الغفار: "يمكن الإعلان عن انتهاء جائحة فيروس كورونا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية"، وفقا لما نشرته صحيفة "الدستور".وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه "طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية إنهاء جائحة فيروس كورونا يجب التعامل على أساس وجود جائحة حتى يثبت العكس".وتابع: "كلما ارتفعت معدلات تطعيم لقاح فيروس كورونا تقل نسبة الدخول للمستشفيات وكذلك شدة الإصابة والوفيات والضغط على المنظومة الصحية".وكانت وزارة الصحة المصرية ناشدت المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.وشددت الوزارة على أن "الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة".وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.وحسب بيان الوزارة، فإن جميع نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـــ 10 أيام الماضية.وقال الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، إن نتائج تحاليل عينات "بي سي آر" في أقسام الداخلي وعددهم 13 حالة، والعناية المركزة وعددهم 15 حالة، في جميع المستشفيات جاءت سلبية أيضاً وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.وأضاف جميعه أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات مصر في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وذلك وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية.وأكد أن ارتفاع نسب التطعيم في المحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.وبلغ عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى في محافظة البحيرة 3 مليون و181 ألف و172، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألف و927 حتى اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20220406/مصر-تعلن-خلو-إحدى-المحافظات-من-مرضى-كورونا-1060888284.html

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مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة