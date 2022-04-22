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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إعلام-ألمانيا-ستدفع-مبالغ-قياسية-لروسيا-مقابل-النفط-والغاز-1061473361.html
إعلام: ألمانيا ستدفع مبالغ قياسية لروسيا مقابل النفط والغاز
إعلام: ألمانيا ستدفع مبالغ قياسية لروسيا مقابل النفط والغاز
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن برلين بصدد دفع مبالغ قياسية لروسيا مقابل مشتقات النفط والغاز الذي تم استيراده من موسكو في الأشهر الأخيرة الماضية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:28+0000
2022-04-22T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "Deutsche Wirschafts Nachrichten" الألمانية أن على النفط الروسي مهدد بالارتفاع من 11.4 مليار يورو إلى 14.3 مليار يورو.وبحسب الصحيفة، فإن فاتورة استيراد الغاز إلى ألمانيا قد ترتفع بدورها من 8.8 مليار يورو العام الماضي إلى 17.6 مليار يورو في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على برلين دفع حوالي 2 مليار يورو مقابل الفحم الروسي.وتتوقع برلين وقف استيراد الفحم والنفط بنهاية عام 2022 والغاز بحلول منتصف عام 2024. ففي بداية العام الجاري، تلقت ألمانيا ما يقرب من 55 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، لكن هذه الحصة انخفضت إلى 40% بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم, اقتصاد

إعلام: ألمانيا ستدفع مبالغ قياسية لروسيا مقابل النفط والغاز

06:28 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن برلين بصدد دفع مبالغ قياسية لروسيا مقابل مشتقات النفط والغاز الذي تم استيراده من موسكو في الأشهر الأخيرة الماضية.
وذكرت صحيفة "Deutsche Wirschafts Nachrichten" الألمانية أن على النفط الروسي مهدد بالارتفاع من 11.4 مليار يورو إلى 14.3 مليار يورو.
وبحسب الصحيفة، فإن فاتورة استيراد الغاز إلى ألمانيا قد ترتفع بدورها من 8.8 مليار يورو العام الماضي إلى 17.6 مليار يورو في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على برلين دفع حوالي 2 مليار يورو مقابل الفحم الروسي.
وتتوقع برلين وقف استيراد الفحم والنفط بنهاية عام 2022 والغاز بحلول منتصف عام 2024.
ففي بداية العام الجاري، تلقت ألمانيا ما يقرب من 55 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، لكن هذه الحصة انخفضت إلى 40% بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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