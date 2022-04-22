عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إعلام-إسرائيل-تعتزم-تصنيع-سلاح-يغير-موازين-القوى-في-الشرق-الأوسط-الأسرع-والأكثر-خطورة-1061481055.html
إعلام: إسرائيل تعتزم تصنيع "سلاح" يغير موازين القوى في الشرق الأوسط.. الأسرع والأكثر خطورة
إعلام: إسرائيل تعتزم تصنيع "سلاح" يغير موازين القوى في الشرق الأوسط.. الأسرع والأكثر خطورة
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن اعتزام إسرائيل تصنيع "سلاح" يغير موازين القوى في الشرق الأوسط. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:02+0000
2022-04-22T10:02+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061438181_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_bff02a96b59ed4e344baec89d52f53ea.jpg
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تعتزم تصنيع سلاح سيغير بدوره موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، ممثلا في صاروخ فرط صوتي، تنتوي تصنيعه، قريبا.وذكرت الصحيفة العبرية أن إسرائيل بصدد تدشين مركز جديد سيتم افتتاحه في معهد التخنيون، الذي يعد أقدم الجامعات الإسرائيلية، والذي أنشأ في العام 1912، وهو معهد خاص بالهندسة والتكنولوجيا الحديثة "الهاي تيك".وأكدت الصحيفة أن المركز الإسرائيلي الجديد يتلقى تمويله من وزارة الدفاع الإسرائيلية مباشرة، لافتة إلى أن بلادها تطمح دخول مجال سباق التسلح العالمي الجديد، وهو ما يغير بدوره من موازين القوى في الشرق الأوسط.وعلى الرغم من إشارة الصحيفة العبرية إلى مدى أهمية وجود مثل هذا السلاح بيد إسرائيل، فإنها أوضحت أن الحرس الثوري الإيراني يحاول الحصول على هذه التكنولوجيا أو ذاك السلاح، أيضا.وأوضحت الصحيفة أن هذا الصاروخ الفرط صوتي هو الأسرع والأكثر دقة والأكثر خطورة، بحسب الصحيفة العبرية.ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن التجربة الأولى لإطلاق صاروخ "سارمات"، القادر على حمل رؤوس مدمرة فرط صوتية، أجريت في العشرين من أبريل/ نيسان 2022.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/15/1061438181_92:0:1069:733_1920x0_80_0_0_6b6dd15032c643921c90a8cc604a76f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

إعلام: إسرائيل تعتزم تصنيع "سلاح" يغير موازين القوى في الشرق الأوسط.. الأسرع والأكثر خطورة

10:02 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن اعتزام إسرائيل تصنيع "سلاح" يغير موازين القوى في الشرق الأوسط.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن إسرائيل تعتزم تصنيع سلاح سيغير بدوره موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، ممثلا في صاروخ فرط صوتي، تنتوي تصنيعه، قريبا.
وذكرت الصحيفة العبرية أن إسرائيل بصدد تدشين مركز جديد سيتم افتتاحه في معهد التخنيون، الذي يعد أقدم الجامعات الإسرائيلية، والذي أنشأ في العام 1912، وهو معهد خاص بالهندسة والتكنولوجيا الحديثة "الهاي تيك".
وأكدت الصحيفة أن المركز الإسرائيلي الجديد يتلقى تمويله من وزارة الدفاع الإسرائيلية مباشرة، لافتة إلى أن بلادها تطمح دخول مجال سباق التسلح العالمي الجديد، وهو ما يغير بدوره من موازين القوى في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من إشارة الصحيفة العبرية إلى مدى أهمية وجود مثل هذا السلاح بيد إسرائيل، فإنها أوضحت أن الحرس الثوري الإيراني يحاول الحصول على هذه التكنولوجيا أو ذاك السلاح، أيضا.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الصاروخ الفرط صوتي هو الأسرع والأكثر دقة والأكثر خطورة، بحسب الصحيفة العبرية.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن التجربة الأولى لإطلاق صاروخ "سارمات"، القادر على حمل رؤوس مدمرة فرط صوتية، أجريت في العشرين من أبريل/ نيسان 2022.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала