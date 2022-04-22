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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-صواريخ-كاليبر-تقضي-على-كتيبة-عسكرية-بالكامل-وإسقاط-7-طائرات-مسيرة--1061475934.html
الدفاع الروسية: صواريخ "كاليبر" تقضي على كتيبة عسكرية بالكامل وإسقاط 7 طائرات مسيرة
الدفاع الروسية: صواريخ "كاليبر" تقضي على كتيبة عسكرية بالكامل وإسقاط 7 طائرات مسيرة
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة أن الجيش الروسي أطلق عددا من صواريخ "كاليبر" عالية الدقة نجحت بالقضاء على كتيبة... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:45+0000
2022-04-22T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة دونباس وخيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ من طراز (توشكا أو) التكتيكي".كما شدد كوناشينكوف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع صاروخية من طراز "إس 300" في منطقة نوفوسيولكا بواسطة صواريخ عالية الدقة.وأضاف كوناشينكوف قائلا: " قامت القوات الجوية الروسية باستهداف 4 مواقع قيادة عسكرية و4 منشآت لتخزين الوقود، بالإضافة إلى 51 هدف عسكري تابع للجيش الآوكراني والقوات القومية المتطرفة "آزوف".كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على نحو 80 مسلحا من التشكيلات المسلحة الأوكرانية المختلفة، بالإضافة إلى عشرات المركبات العسكرية.هذا وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الدفاع الروسية: صواريخ "كاليبر" تقضي على كتيبة عسكرية بالكامل وإسقاط 7 طائرات مسيرة

07:45 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 08:02 GMT 22.04.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة أن الجيش الروسي أطلق عددا من صواريخ "كاليبر" عالية الدقة نجحت بالقضاء على كتيبة كاملة من الجيش الأوكراني قرب محطة ميليوراتيفنوي.
وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة دونباس وخيرسون، بالإضافة إلى إسقاط صاروخ من طراز (توشكا أو) التكتيكي".
كما شدد كوناشينكوف أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع صاروخية من طراز "إس 300" في منطقة نوفوسيولكا بواسطة صواريخ عالية الدقة.
وأضاف كوناشينكوف قائلا: " قامت القوات الجوية الروسية باستهداف 4 مواقع قيادة عسكرية و4 منشآت لتخزين الوقود، بالإضافة إلى 51 هدف عسكري تابع للجيش الآوكراني والقوات القومية المتطرفة "آزوف".
كما أكد كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية قضت على نحو 80 مسلحا من التشكيلات المسلحة الأوكرانية المختلفة، بالإضافة إلى عشرات المركبات العسكرية.
هذا وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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