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https://arabic.sputniknews.com/20220422/اليابان-تصف-جزر-الكوريل-بأنها-مناطق-تحتلها-روسيا-لأول-مرة-منذ-2003-1061472144.html
اليابان تصف جزر الكوريل بـ"مناطق تحتلها روسيا" لأول مرة منذ 2003
اليابان تصف جزر الكوريل بـ"مناطق تحتلها روسيا" لأول مرة منذ 2003
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية وصفت جزر الكوريل الجنوبية، المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية، بأنها منطقة واقعة تحت... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T02:54+0000
2022-04-22T03:06+0000
اليابان
روسيا
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طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن جزر الكوريل الجنوبي توصف أيضا بأنه جزء لا يتجزأ من اليابان لأول مرة منذ عام 2011، وذلك في الكتاب الأزرق الدبلوماسي الذي قدمته وزارة الخارجية إلى الحكومة يوم الجمعة.تأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الروسي برفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف سفر المواطنين اليابانيين بدون تأشيرة إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في الأرخبيل.وتم اتخاذ الخطوات الروسية بدورها ردا على قرار الحكومة اليابانية بالانضمام إلى العقوبات القاسية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.يذكر أن اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855. ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطًا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام.وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر(جزر كوريل). ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة. وتؤكد موسكو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمرا لا شك فيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/روسيا-تنصح-اليابان-بنسيان-أمر-جزر-الكوريل-إلى-الأبد-1059414604.html
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اليابان, روسيا

اليابان تصف جزر الكوريل بـ"مناطق تحتلها روسيا" لأول مرة منذ 2003

02:54 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 03:06 GMT 22.04.2022)
© Sputnik . Nadejda Liksakova / الذهاب إلى بنك الصور جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل
 جزيرة اوروب إحدى جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Nadejda Liksakova
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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية وصفت جزر الكوريل الجنوبية، المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية، بأنها منطقة واقعة تحت احتلال روسي بشكل غير قانوني وذلك لأول مرة منذ عام 2003.
طوكيو - سبوتنيك. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن جزر الكوريل الجنوبي توصف أيضا بأنه جزء لا يتجزأ من اليابان لأول مرة منذ عام 2011، وذلك في الكتاب الأزرق الدبلوماسي الذي قدمته وزارة الخارجية إلى الحكومة يوم الجمعة.
جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
روسيا تنصح اليابان بنسيان أمر جزر الكوريل إلى الأبد
3 مارس, 15:55 GMT
تأتي هذه الخطوة في أعقاب القرار الروسي برفض التفاوض على معاهدة سلام مع اليابان، ووقف سفر المواطنين اليابانيين بدون تأشيرة إلى جزر الكوريل الجنوبية، والانسحاب من الحوار مع اليابان بشأن إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في الأرخبيل.
وتم اتخاذ الخطوات الروسية بدورها ردا على قرار الحكومة اليابانية بالانضمام إلى العقوبات القاسية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
يذكر أن اليابان تطالب بجزر كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي، مستشهدة بالمعاهدة الثنائية للتجارة والحدود لعام 1855. ومن هذا المنطلق جعلت طوكيو عودة الجزر شرطًا لإبرام معاهدة سلام مع روسيا الاتحادية، التي لم يتم التوقيع عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1956، وقع الاتحاد السوفيتي واليابان إعلانًا مشتركًا، وافقت فيه موسكو على النظر في إمكانية تسليم جزيرتين إلى اليابان في حالة إبرام معاهدة سلام.
وكان الاتحاد السوفياتي يأمل بأن يقتصر الأمر على هذه النقطة، بينما اعتبرت اليابان الصفقة جزءًا فقط من حل هذه القضية، ولم تتخل عن مطالباتها بجميع الجزر(جزر كوريل). ولذلك لم تؤد المفاوضات اللاحقة إلى أي نتيجة. وتؤكد موسكو أن الجزر أصبحت جزءًا من الاتحاد السوفياتي نتيجة للحرب العالمية الثانية وأن سيادة روسيا الاتحادية عليها يعد أمرا لا شك فيه.
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