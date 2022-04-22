https://arabic.sputniknews.com/20220422/سنغافورة-تعلن-عن-خطوة-مهمة-رفع-معظم-قيود-كورونا-الأسبوع-المقبل-1061497588.html

سنغافورة تعلن عن "خطوة مهمة"... رفع معظم قيود كورونا الأسبوع المقبل

سنغافورة تعلن عن "خطوة مهمة"... رفع معظم قيود كورونا الأسبوع المقبل

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، أن البلاد سترفع معظم قيودها الصارمة ‏بشأن انتشار فيروس "كورونا" المستجد خلال الأسبوع المقبل.‏ 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T15:15+0000

2022-04-22T15:15+0000

2022-04-22T15:15+0000

فيروس كورونا

العالم

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وأعلنت السلطات في سنغافورة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 26 نيسان/ أبريل الجاري، سيتم إلغاء جميع متطلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما أنه من نفس ذلك التاريخ، سيتم رفع حدود حجم المجموعة ومتطلبات التباعد الآمن، وسيسمح لجميع العمال بالعودة إلى المكتب.كذلك لن يُطلب من الأشخاص بعد الآن تسجيل الوصول باستخدام الرموز أو التطبيقات المميزة لتتبع جهات الاتصال عند الدخول إلى معظم الأماكن، ولكن سيظل ارتداء الأقنعة الطبية مطلوبا للإعدادات الداخلية، وفي وسائل النقل العام.وأشاد المسؤولون بالخطوة، التي وصفوها بـ"المهمة" نحو عودة الأمور إلى طبيعتها.وأوضحت وزارة الصحة في سنغافورة ببيان صحفي أن الإصابات اليومية ودخول المستشفيات انخفض بشكل مطرد خلال الأسبوع الماضي، مع أقل من 3100 حالة محلية يوميا في المتوسط.لكن نبّهت الوزارة أنه "بينما تمثل هذه خطوة مهمة في عودتنا إلى الحياة الطبيعية، فإن الوباء لم ينته بعد".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعادت سنغافورة فتح حدودها لجميع الزوار الذين تم تطعيمهم، لتنضم إلى دول أخرى في المنطقة التي ألغت قيود السفر مؤخرا، مع تحولها إلى التعايش مع (كوفيد-19).وفي بداية انتشار وباء "كورونا"، حرصت سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون، على إبقاء حالات الإصابة بـ"(كوفيد-19) منخفضة، من خلال إغلاقها الحدود وفرض إغلاق صارم.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/رفض-لقاحات-كورونا-في-سنغافورة-قد-يكلفك-25-ألف-دولار-1053726266.html

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