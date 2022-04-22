https://arabic.sputniknews.com/20220422/قصف-صاروخي-على-قاعدة-عسكرية-تركية-في-شمال-العراق-1061490458.html
قصف صاروخي على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
قصف صاروخي على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة "سيري" التركية في مدينة دهوك بإقليم كردستان لقصف صاروخي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:44+0000
2022-04-22T12:44+0000
2022-04-22T12:44+0000
العراق
أخبار تركيا اليوم
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قال مصدر أمني إن "قاعدة سيري العسكرية التي يتواجد فيها الجيش التركي تعرضت لقصف بصاروخين شمالي دهوك".وأضاف أن "أحد الصواريخ سقط على آليات عسكرية دون تسجيل إصابات".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقتل ثلاثة من الجنود المشاركين في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.ونقل التلفزيون الرسمي عن أردوغان قوله، إن "ثلاثة جنود أتراك قد استشهدوا فيما جرى تحييد 45 عنصرا إرهابيا من تنظيم PKK الإرهابي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق".وأضاف أردوغان أن "عملية المخلب-القفل تضع تنظيم PKK الإرهابي في صراع مع الموت حاليا".يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوما جوياً وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.واستدعت الخارجية العراقية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الارهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/أنقرة-تستدعي-القائم-بالأعمال-العراقي-احتجاجا-على-تصريحات-بشأن-عمليات-تركيا-شمالي-العراق-1061470652.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار تركيا اليوم
قصف صاروخي على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة "سيري" التركية في مدينة دهوك بإقليم كردستان لقصف صاروخي.
وحسب موقع "السومرية نيوز"
، قال مصدر أمني إن "قاعدة سيري العسكرية التي يتواجد فيها الجيش التركي تعرضت لقصف بصاروخين شمالي دهوك".
وأضاف أن "أحد الصواريخ سقط على آليات عسكرية دون تسجيل إصابات".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقتل ثلاثة من الجنود
المشاركين في عملية عسكرية للجيش التركي شمالي العراق.
ونقل التلفزيون الرسمي عن أردوغان قوله، إن "ثلاثة جنود أتراك قد استشهدوا فيما جرى تحييد 45 عنصرا إرهابيا من تنظيم PKK الإرهابي في عملية المخلب-القفل شمالي العراق".
وأضاف أردوغان أن "عملية المخلب-القفل تضع تنظيم PKK الإرهابي في صراع مع الموت حاليا".
يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوما جوياً وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.
واعتبرت وزارة الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية تمثل انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين.
واستدعت الخارجية العراقية سفير تركيا
وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، ولن تأتي على جهود مكافحة الارهاب.