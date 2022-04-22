https://arabic.sputniknews.com/20220422/كريستيانو-رونالدو-يشارك-محبيه-الصورة-الأولى-لطفلته-المولودة-حديثا-1061478900.html

كريستيانو رونالدو يشارك محبيه الصورة الأولى لطفلته المولودة حديثا

كريستيانو رونالدو يشارك محبيه الصورة الأولى لطفلته المولودة حديثا

شارك كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 37 عاما، وشريكته جورجينا رودريغيز، مع الملايين من متابعيه على "إنستغرام"، الصورة الأولى لطفلتهما... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T09:11+0000

2022-04-22T09:11+0000

2022-04-22T09:11+0000

العالم

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد

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وفي منشور على "إنستغرام"، تظهر الصوة رونالدو وهو يحمل ابنته الجديدة ويبتسم مع أطفاله الأربعة الآخرين وشريكته جورجينا، حيث عبر عن فرحه بعودته إلى منزله "أنا وجيو وطفلتنا معًا أخيرًا".وتابع رونالدو، الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، "نريد أن نشكر الجميع على كل الكلمات والإيماءات اللطيفة. دعمكم مهم جدًا وشعرنا جميعًا بالحب والاحترام الذي تحظى به عائلتنا. حان الوقت الآن لنكون ممتنين للحياة (ابنته) التي رحبنا بها للتو في هذا العالم"، وبحسب "Mirrors".وأشار الشريكان إلى أن ابنتهما المولودة حديثًا هي من تمنحهما "القوة" الآن، بعد الموت المأساوي لطفله الرضيع، وذلك بعد ولادة التوأم في 18 أبريل/نيسان، وهما الطفلان الخامس والسادس لعائلة رونالدو.وكان قد نشر النجم البرتغالي وشريكته بيانًا مشتركًا على وسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم الاثنين، جاء فيه: "ببالغ حزننا نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض من الأمل والسعادة".وقال الشريكان: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل ما قدموه من رعاية ودعم. لقد شعرنا جميعًا بالصدمة لهذه الخسارة ونطلب التفضل بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا، أنت ملاكنا. سنحبك دائمًا".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/كريستيانو-رونالدو-يعلن-وفاة-ابنه-1061346182.html

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العالم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مانشستر يونايتد