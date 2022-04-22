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مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
توافد الفلسطينيون من مختلف الأعمار إلى مسجد الأقصى في مدينة القدس لتأدية صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:06+0000
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مباشر: المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة في رمضان
مباشر: المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة في رمضان
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مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

10:06 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 22.04.2022)
© REUTERS / Eliana Aponte/File Photoالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo
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توافد الفلسطينيون من مختلف الأعمار إلى مسجد الأقصى في مدينة القدس لتأدية صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.
© Ruptly
اقرأ أيضا - إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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