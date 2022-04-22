https://arabic.sputniknews.com/20220422/مباشر-صلاة-الجمعة-في-المسجد-الأقصى-خلال-شهر-رمضان-1061481344.html
مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
توافد الفلسطينيون من مختلف الأعمار إلى مسجد الأقصى في مدينة القدس لتأدية صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:06+0000
2022-04-22T10:06+0000
2022-04-22T10:16+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102526/26/1025262680_0:0:3492:1964_1920x0_80_0_0_aece8bf19b6c2972a9ab80301d4080c6.jpg
اقرأ أيضا - إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين به
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102526/26/1025262680_623:0:3492:2152_1920x0_80_0_0_724d7933e782a0f73e26868cb9a864a8.jpg
مباشر: المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة في رمضان
مباشر: المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة في رمضان
2022-04-22T10:06+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, видео
مباشر.. صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان
10:06 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 10:16 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
توافد الفلسطينيون من مختلف الأعمار إلى مسجد الأقصى في مدينة القدس لتأدية صلاة الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.