https://arabic.sputniknews.com/20220422/مسؤولون-سابقون-وخبراء-إيران-على-بعد-أسبوعين-من-تطوير-أسلحة-نووية-1061480926.html

مسؤولون سابقون وخبراء: إيران على بعد أسبوعين من تطوير أسلحة نووية

مسؤولون سابقون وخبراء: إيران على بعد أسبوعين من تطوير أسلحة نووية

حذر مسؤولون حكوميون سابقون وخبراء بارزون، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من التباطؤ في إحياء الاتفاق النووي مع إيران. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

أخبار إيران

جو بايدن

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وقالت مجموعة من 40 مسؤولا حكوميا سابقا وخبراء بارزين إن التأخر في المفاوضات مع إيران قد يسرع امتلاكها سلاحا نوويا، محذرين من أن طهران باتت على بعد أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الأسلحة النووية، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن الطرق الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي.وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن عبد اللهيان أكد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقدام أن "الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي ولسنا بعيدين عن التوصل لاتفاق جيد ودائم. إيران لا تعير المطالب الإضافية اهتماما وليست على استعداد للتراجع عن خطوطها الحمراء".تستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وأعادت واشنطن - إثر انسحابها من الاتفاق - فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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