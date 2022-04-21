https://arabic.sputniknews.com/20220421/إيران-تعرب-عن-قلقها-من-التفجيرات-المتكررة-في-أفغانستان-1061457382.html

إيران تعرب عن قلقها من التفجيرات المتكررة في أفغانستان

إيران تعرب عن قلقها من التفجيرات المتكررة في أفغانستان

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق بلاده من تكرار التفجيرات في مدن مختلفة في أفغانستان؛ واصفًا هذه الأحداث بـ"المأساوية". 21.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-21T14:46+0000

2022-04-21T14:46+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال بيان للخارجية الإيرانية، اليوم الخميس: "إيران قلقة من الأحداث المأساوية الأخيرة في أفغانستان، ومن الأنباء عن تكرار العديد من الانفجارات في مختلف مدن أفغانستان".ووصف البيان "الأعمال الإرهابية" التي وقعت خلال شهر رمضان في مدن أفغانية، والتي تتزامن مع وجود واسع للناس في المساجد، واستهداف المصلين خلال هذه الهجمات بـ"الأمر البشع".أفادت مصادر طبية أفغانية، في وقت سابق اليوم، بأن حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدا وسط مدينة مزار شريف، شمالي أفغانستان ارتفعت إلى 40 قتيلا ونحو 100 مصابا.تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم. وشهدت أفغانستان، اليوم، عدة انفجارات؛ أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.تأتي هذه التفجيرات، بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 تلميذا، وإصابة نحو 40 آخرين.منذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة "طالبان" على السلطة، منتصف آب/ أغسطس 2021، شهدت البلاد هجمات وتفجيرات عدة في مساجد وأماكن حيوية أخرى.ووقع الهجوم الأعنف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعرض مسجد للشيعة في مدينة قندوز الأفغانية، إلى هجوم إرهابي تبناه تنظيم "داعش"؛ أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 140 آخرين.تسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/إعلام-تفجير-يستهدف-مسجدا-وسط-مدينة-مزار-شريف-شمالي-أفغانستان-1061441475.html

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