https://arabic.sputniknews.com/20220423/الأزهر-عن-الهجوم-على-مسجد-في-أفغانستان-حادث-وضيع-يدل-على-وحشية-مرتكبيه-1061509570.html

الأزهر عن الهجوم على مسجد في أفغانستان: حادث وضيع يدل على وحشية مرتكبيه

الأزهر عن الهجوم على مسجد في أفغانستان: حادث وضيع يدل على وحشية مرتكبيه

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T06:41+0000

2022-04-23T06:41+0000

2022-04-23T06:41+0000

أخبار أفغانستان اليوم

الأزهر

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ووفقا لبيان أصدره الأزهر الشريف ونشرته جريدة الأهرام الحكومية، أكد إدانته للحادث الذي وصفه بـ"البشع"، والذي أودى بحياة العشرات، وأصاب العشرات.وقال البيان: "هذا الحادث الوضيع يدلُّ على وحشية مُرتكبيه وفراغ قلوبهم وأفئدتهم من الرحمة والإنسانية والخوف من عقاب الله، وهؤلاء، وإن رفعوا راية الدين وهم يقترفون أحطَّ الجرائم وأخسها، هم أبعدُ الناس عن الإسلام وتعاليمه الواضحة والبيِّنة في حرمة الدماء وإزهاق الأرواح وقتل النفس التي حرَّم الله قتلها، وسوف ينالهم من غضب الله ولعنته يوم القيامة ما لا ينفع منه ندم ولا معذرة ولا توبة".وقال: "يُبيِّن الأزهر أن علماء مدارس الفكر الإسلامي من سنة وشيعة وغيرهما، عاشوا في كنف الإسلام جنبًا إلى جنب إخوةً مُتحابين ما يزيد على 14 قرنًا من الزمان، قبل أن تظهر هذه الجماعات الإرهابية المنحرفة عن شرع الله وتعاليمه، والتي تُمولها أجندات سياسية مُغرضة تستهدف صورة الإسلام وإحداث الفرقة والوقيعة بين المسلمين".وعزّى بيان الأزهر "أسر الضحايا والشعب الأفغاني، سائلا المولى - سبحانه - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يرزق أفغانستان الأمن والأمان وأن ينزع فتيل الفتنة الطائفية عن هذا البلد الإسلامي".ووفقا لفرانس 24 كان مسؤول في "طالبان" والشرطة المحلية أعلن في وقت سابق مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، في التفجير الذي يعد ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.وقال آصف وزيري المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف: "لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأزهر-يدين-حرق-نسخ-من-المصحف-في-السويد-ويصف-مرتكبي-الحادث-بالإرهابيين-1061354370.html

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أخبار أفغانستان اليوم, الأزهر