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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الجيش-الروسي-يكتشف-قاعدة-عسكرية-للتنظيمات-القومية-المتطرفة-في-خيرسون-1061508841.html
الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون
الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن اكتشاف قاعدة عسكرية تابعة للتنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية في منطقة خيرسون المحررة من نظام كييف. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T05:55+0000
2022-04-23T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "في إحدى البلدات المحررة في منطقة خيرسون، اكتشف العسكريون قاعدة محصنة استخدمتها الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية، وهي مدرسة للأطفال اتخذوها غطاء لأعمالهم الإرهابية".وأضاف البيان: "تم العثور في المدرسة على قذائف الهاون ومئات الطلقات وعدة آلاف من الخراطيش من عيارات مختلفة وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات ومدافع مضادة للدبابات من طراز NLAW".وتابع البيان: "وفي قبو المدرسة جهز القوميون أماكن للعيش والطهي كما نظموا مكانًا لصنع العبوات الناسفة". تم فحص المبنى بحثًا عن وجود أشياء متفجرة، وتم نقل جميع الذخيرة والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها لنقلها إلى وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. قام مهندسون عسكريون بفحص القنابل اليدوية وغيرها من المواد المتفجرة التي صنعها القوميون بذخائر صغيرة مصنوعة من براغي ومسامير، وبعد ذلك تمت إزالتها وتدميرها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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الجيش الروسي يكتشف قاعدة عسكرية للتنظيمات القومية المتطرفة في خيرسون

05:55 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022
منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول، بعد إنسحاب القوات المسلحة الاوكرانية، أوكرانيا 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، عن اكتشاف قاعدة عسكرية تابعة للتنظيمات القومية المتطرفة الأوكرانية في منطقة خيرسون المحررة من نظام كييف.
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "في إحدى البلدات المحررة في منطقة خيرسون، اكتشف العسكريون قاعدة محصنة استخدمتها الوحدات القومية المتطرفة الأوكرانية، وهي مدرسة للأطفال اتخذوها غطاء لأعمالهم الإرهابية".
وأضاف البيان: "تم العثور في المدرسة على قذائف الهاون ومئات الطلقات وعدة آلاف من الخراطيش من عيارات مختلفة وقاذفات قنابل يدوية وأنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات ومدافع مضادة للدبابات من طراز NLAW".
وتابع البيان: "وفي قبو المدرسة جهز القوميون أماكن للعيش والطهي كما نظموا مكانًا لصنع العبوات الناسفة". تم فحص المبنى بحثًا عن وجود أشياء متفجرة، وتم نقل جميع الذخيرة والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها لنقلها إلى وحدات الميليشيا الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. قام مهندسون عسكريون بفحص القنابل اليدوية وغيرها من المواد المتفجرة التي صنعها القوميون بذخائر صغيرة مصنوعة من براغي ومسامير، وبعد ذلك تمت إزالتها وتدميرها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
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