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الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-وبريطانيا-تستعدان-لاستفزاز-في-ليسيتشانسك-بجمهورية-لوغانسك-1061532234.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا وبريطانيا تعدان استفزازا جديدا في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
الدفاع الروسية: أوكرانيا وبريطانيا تعدان استفزازا جديدا في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك
قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، جهاز الأمن الأوكراني يخطط مع وكالات سرية في المملكة المتحدة... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T18:23+0000
2022-04-23T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميزينتسيف: "ضباط إدارة أمن الدولة الأوكرانية جنبا إلى جنب مع وكالات سرية في المملكة المتحدة يخططون لاستفزازات أخرى في ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية الذين سبق أن أجروا صورا ومقاطع فيديو في بوتشا، أتوا إلى المدينة مسبقا لتحقيق هذه الغاية".وأضاف: "نحن نحذر ما يسمى "الغرب المتحضر" مقدما من أن هذه الاستفزازات المزيفة التي قدمتها سلطات كييف بشأن "الفظائع المزعومة للروس" سيتم توزيعها قريبا على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية".وقال ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".وبين ميزينتسيف أن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية تلقوا توصيات من مكتب فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "في ليلة 23-24 أبريل/نيسان، لا تقيموا احتفالات عيد الفصح التقليدية، واستبدلوها ببث عبر الإنترنت للخدمات في الكنائس".
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الدفاع-الروسية-كييف-تحضر-لتنفيذ-استفزازات-عشية-عيد-الفصح-لتشويه-سمعة-الكنيسة-الأرثوذكسية-الأوكرانية-1061531864.html
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الدفاع الروسية: أوكرانيا وبريطانيا تعدان استفزازا جديدا في ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك

18:23 GMT 23.04.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، جهاز الأمن الأوكراني يخطط مع وكالات سرية في المملكة المتحدة لاستفزاز جديد في مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال ميزينتسيف: "ضباط إدارة أمن الدولة الأوكرانية جنبا إلى جنب مع وكالات سرية في المملكة المتحدة يخططون لاستفزازات أخرى في ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية الذين سبق أن أجروا صورا ومقاطع فيديو في بوتشا، أتوا إلى المدينة مسبقا لتحقيق هذه الغاية".
وأضاف: "نحن نحذر ما يسمى "الغرب المتحضر" مقدما من أن هذه الاستفزازات المزيفة التي قدمتها سلطات كييف بشأن "الفظائع المزعومة للروس" سيتم توزيعها قريبا على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية".
وقال ميزينتسيف: "وفقا للمعلومات الموثوقة المتاحة، يعد نظام كييف استفزازات ساخرة، عشية عيد الفصح، لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو".
وبين ميزينتسيف أن أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية تلقوا توصيات من مكتب فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "في ليلة 23-24 أبريل/نيسان، لا تقيموا احتفالات عيد الفصح التقليدية، واستبدلوها ببث عبر الإنترنت للخدمات في الكنائس".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: كييف تحضر لتنفيذ استفزازات عشية عيد الفصح لتشويه سمعة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 59 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:04 GMT
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