https://arabic.sputniknews.com/20220423/الصحة-العالمية-التهاب-كبد-حاد-غامض-أصاب-الأطفال-في-12-دولة-1061533999.html

الصحة العالمية: التهاب كبد حاد "غامض" أصاب الأطفال في 12 دولة

الصحة العالمية: التهاب كبد حاد "غامض" أصاب الأطفال في 12 دولة

أبلغت منظمة الصحة العالمية (WHO)، اليوم السبت، عن رصد حوالي 170 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ لدى أطفال في 12 دولة، مع حالة وفاة واحدة مسجلة. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T20:07+0000

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2022-04-23T20:07+0000

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وقالت المنظمة في بيان: "اعتبارا من 21 أبريل/نيسان 2022، تم الإبلاغ عن 169 حالة على الأقل من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 11 دولة في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ودولة واحدة في منطقة الأمريكيتين".وحددت أقل من 5 حالات في إيرلندا، و4 في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى بين شهر واحد و16 عاما.وقالت المنظمة إن فيروسات الالتهاب الكبدي من أنواع A وB وC وE وD لم يتم اكتشافها في أي من هذه الحالات.وتم تحديد الفيروس الغدي في 74 حالة على الأقل، وتم العثور على الفيروس الغدي للمجموعة "F" (النوع 41) لدى 18 شخصا أثناء الاختبار الجزيئي.ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى ضرورة اتخاذ التدابير العامة للوقاية من الفيروس الغدي وغيره من الأمراض الشائعة والتي تتضمن غسل اليدين بانتظام ومراعاة نظافة الجهاز التنفسي.نصحت المنظمة الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالتحقيق والإبلاغ عن حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال. في الوقت نفسه، لم توصِ منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر أو التجارة مع بريطانيا أو أي دولة أخرى تم فيها اكتشاف حالات التهاب الكبد الحاد.وأشارت المصادر إلى أن هذه الحالات "غير المبررة" لالتهابات الكبد لدى الأطفال، ظهرت أيضا في عدد من البلدان مثل إسبانا وأمريكا.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/التهاب-كبد-غامض-يصيب-أطفال-بريطانيا-وبعض-الدول-وهذه-أعراضه-1061294966.html

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