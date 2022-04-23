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https://arabic.sputniknews.com/20220423/باريس-سان-جيرمان-يتوج-بطلا-للدوري-الفرنسي-بعد-تعادله-مع-لانس-1061535499.html
باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي بعد تعادله مع لانس
باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي بعد تعادله مع لانس
توج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله اليوم السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T21:28+0000
2022-04-23T21:28+0000
نادي باريس سان جيرمان
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أحرز هدف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في الدقيقة 68، بينما عدل النتيجة لصالح لانس كورنتين جيان في الدقيقة 88.بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة ليتوج رسميا بلقب الدوري الفرنسي، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
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نادي باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يتوج بطلا للدوري الفرنسي بعد تعادله مع لانس

21:28 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARDميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022
ميسي يحتضن نيمار بعد هدفه في لانس وباريس يتوج بطلا للدوري الفرنسي، السبت 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / ALAIN JOCARD
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توج فريق باريس سان جيرمان، بلقب الدوري الفرنسي بعد تعادله اليوم السبت، مع لانس بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.
أحرز هدف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي في الدقيقة 68، بينما عدل النتيجة لصالح لانس كورنتين جيان في الدقيقة 88.
بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة ليتوج رسميا بلقب الدوري الفرنسي، قبل 4 جولات من انتهاء المسابقة، بينما بقى لانس في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
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