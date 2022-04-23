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تويتر يحظر الإعلانات التي تشكك في قضية التغير المناخي
تويتر يحظر الإعلانات التي تشكك في قضية التغير المناخي
أعلنت شركة تويتر في يوم الأرض، أمس الجمعة، عن حظر الإعلانات المضللة التي تتعارض مع الإجماع العلمي حول تغير المناخ. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:37+0000
2022-04-23T09:37+0000
العالم
تويتر
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وقال كيسي جونود، مدير الاستدامة العالمية في تويتر: "الإعلانات المضللة على تويتر التي تتعارض مع الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ محظورة، بما يتماشى مع سياسة المحتوى غير الملائمة"، مضيفا: "نعتقد أنه لا ينبغي تحقيق الدخل من إنكار قضية المناخ على تويتر، وأن الإعلانات المضللة يجب ألا تنتقص من المحادثات المهمة حول أزمة المناخ".وكان قد قدم تويتر العام الماضي ميزة Topic لمساعدة المستخدمين في العثور على محادثات حول تغير المناخ، وطرح محاور لمعلومات "موثوقة" حول مجموعة من الموضوعات البارزة بما في ذلك العلم الذي يدعم تغير المناخ، بحسب "فرانس برس".قال جونود: "نحن ندرك أن المعلومات المضللة حول تغير المناخ يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لحماية الكوكب، لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد العمل المناخي الهادف، من جانبنا جميعًا، أمرًا بالغ الأهمية".على الرغم من أن الوصول إلى ثروة ماسك قد يكون مغريًا، إلا أن تويتر ليس حريصًا على أن يحكمه ملياردير معروف بإطلاق النار من الورك مع القليل من الاهتمام بالعواقب.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/لمنع-استحواذ-إيلون-ماسك-مجلس-إدارة-تويتر-يتبنى-خطة-الحبة-السامة-1061242379.html
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العالم, تويتر

تويتر يحظر الإعلانات التي تشكك في قضية التغير المناخي

09:37 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Leon Nealتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Leon Neal
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أعلنت شركة تويتر في يوم الأرض، أمس الجمعة، عن حظر الإعلانات المضللة التي تتعارض مع الإجماع العلمي حول تغير المناخ.
وقال كيسي جونود، مدير الاستدامة العالمية في تويتر: "الإعلانات المضللة على تويتر التي تتعارض مع الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ محظورة، بما يتماشى مع سياسة المحتوى غير الملائمة"، مضيفا: "نعتقد أنه لا ينبغي تحقيق الدخل من إنكار قضية المناخ على تويتر، وأن الإعلانات المضللة يجب ألا تنتقص من المحادثات المهمة حول أزمة المناخ".
وكان قد قدم تويتر العام الماضي ميزة Topic لمساعدة المستخدمين في العثور على محادثات حول تغير المناخ، وطرح محاور لمعلومات "موثوقة" حول مجموعة من الموضوعات البارزة بما في ذلك العلم الذي يدعم تغير المناخ، بحسب "فرانس برس".
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قال جونود: "نحن ندرك أن المعلومات المضللة حول تغير المناخ يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لحماية الكوكب، لذلك الآن أكثر من أي وقت مضى، يعد العمل المناخي الهادف، من جانبنا جميعًا، أمرًا بالغ الأهمية".
على الرغم من أن الوصول إلى ثروة ماسك قد يكون مغريًا، إلا أن تويتر ليس حريصًا على أن يحكمه ملياردير معروف بإطلاق النار من الورك مع القليل من الاهتمام بالعواقب.
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