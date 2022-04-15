https://arabic.sputniknews.com/20220415/لمنع-استحواذ-إيلون-ماسك-مجلس-إدارة-تويتر-يتبنى-خطة-الحبة-السامة-1061242379.html
لمنع استحواذ إيلون ماسك... مجلس إدارة تويتر يتبنى خطة "الحبة السامة"
لمنع استحواذ إيلون ماسك... مجلس إدارة تويتر يتبنى خطة "الحبة السامة"
تبنى مجلس إدارة تويتر خطة "الحبة السامة" للحيلولة دون استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة بعدما عرض 43 مليار دولار لشرائها. 15.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-15T18:30+0000
2022-04-15T18:30+0000
2022-04-15T18:30+0000
تويتر
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وقالت قناة cbsnews، إن تويتر أعلنت اليوم الجمعة، في بيان أنها تبنت خطة "الحبة السامة" التي يمكن أن تمنع ماسك من زيادة حصته بشكل كبير في شركة التواصل الاجتماعي.وأضافت أن الإجراء المضاد من قبل الشركة يأتي بعد يوم من كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Muskعن عرض بقيمة 43 مليار دولار لشراء 100% من أسهم تويتر.وتقضي الخطة الجديدة، بأنه إذا استحوذ أي مساهم على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون موافقة مجلس الإدارة، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.تنتهي الخطة، التي تشبه الخطط الأخرى التي تتبناها الشركات المملوكة ملكية عامة في ظروف مماثلة، في 14 أبريل/نيسان 2023.وقالت تويتر في بيانها: "ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر".وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد كشفت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك يمتلك بالفعل أكثر من 9% من أسهم تويتر.
https://arabic.sputniknews.com/20220414/إيلون-ماسك-ينوي-شراء-تويتر--1061190628.html
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تويتر
لمنع استحواذ إيلون ماسك... مجلس إدارة تويتر يتبنى خطة "الحبة السامة"
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تبنى مجلس إدارة تويتر خطة "الحبة السامة" للحيلولة دون استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على الشركة بعدما عرض 43 مليار دولار لشرائها.
وقالت قناة cbsnews
، إن تويتر أعلنت اليوم الجمعة، في بيان أنها تبنت خطة "الحبة السامة" التي يمكن أن تمنع ماسك من زيادة حصته بشكل كبير في شركة التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الإجراء المضاد من قبل الشركة يأتي بعد يوم من كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Muskعن عرض بقيمة 43 مليار دولار لشراء 100% من أسهم تويتر.
وتقضي الخطة الجديدة، بأنه إذا استحوذ أي مساهم على أكثر من 15% من أسهم تويتر
دون موافقة مجلس الإدارة، فسيُسمح للمساهمين الآخرين بشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.
تنتهي الخطة، التي تشبه الخطط الأخرى التي تتبناها الشركات المملوكة ملكية عامة في ظروف مماثلة، في 14 أبريل/نيسان 2023.
وقالت تويتر في بيانها: "ستعمل خطة الحقوق على تقليل احتمالية حصول أي كيان أو شخص أو مجموعة على السيطرة على تويتر".
وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد كشفت الأسبوع الماضي أن إيلون ماسك
يمتلك بالفعل أكثر من 9% من أسهم تويتر.