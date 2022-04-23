https://arabic.sputniknews.com/20220423/خفر-السواحل-الياباني-يعلن-فقدان-قارب-على-متنه-26-شخصا-1061518797.html
خفر السواحل الياباني يعلن فقدان قارب على متنه 26 شخصا
خفر السواحل الياباني يعلن فقدان قارب على متنه 26 شخصا
أعلن خفر السواحل الياباني فقدان قارب على متنه 26 شخصا بينهم طفلان، قبالة السواحل اليابانية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:38+0000
2022-04-23T11:38+0000
2022-04-23T11:39+0000
اليابان
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ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فقد أكدت هيئة السلامة البحرية، أن خفر السواحل الياباني لم يتمكن من تحديد موقع السفينة السياحية "KAZU 1"، والتي تقل على متنها 26 شخصًا، حيث أرسلت نداء استغاثة في وقت سابق من اليوم.وأكدت أنه تم إرسال طائرة هليكوبتر وقوارب دورية إلى الموقع بالقرب من شبه جزيرة شيريتوكو، التي تم تحديد جزء منها كموقع للتراث الطبيعي العالمي ، لتنفيذ عمليات الإنقاذ.قال خفر السواحل، الذي تلقى التقرير حوالي الساعة 1:15 ظهرًا، إنه لم يعثر على القارب "KAZU I" ولا الأشخاص الذين كانوا على متنه حتى الساعة 5:30 مساءً.وشوهدت أمواج عاتية ورياح قوية في المنطقة قرابة الظهر، وفقا لتعاونية الصيد المحلية، التي أكدت أن قوارب الصيد التابعة لها عادت إلى الميناء قبل الظهر بسبب سوء الأحوال الجوية.يشار إلى أن شبه الجزيرة الواقعة في الشمال الشرقي من هوكايدو، أقصى شمال جزر اليابان الرئيسية الأربع، تُعرف بأنها وجهة شهيرة لاكتشاف الجليد الطافي، وتم تصنيفها كموقع للتراث الطبيعي العالمي في عام 2005، وهي موطن للعديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات.
https://arabic.sputniknews.com/20190311/إصابة-اليابان-اصطدام-مركب-مخلوق-بحري-1039667205.html
اليابان
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اليابان
خفر السواحل الياباني يعلن فقدان قارب على متنه 26 شخصا
11:38 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
أعلن خفر السواحل الياباني فقدان قارب على متنه 26 شخصا بينهم طفلان، قبالة السواحل اليابانية.
ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية
للأنباء، فقد أكدت هيئة السلامة البحرية، أن خفر السواحل الياباني لم يتمكن من تحديد موقع السفينة السياحية "KAZU 1"، والتي تقل على متنها 26 شخصًا، حيث أرسلت نداء استغاثة في وقت سابق من اليوم.
وأكدت أنه تم إرسال طائرة هليكوبتر وقوارب دورية إلى الموقع بالقرب من شبه جزيرة شيريتوكو، التي تم تحديد جزء منها كموقع للتراث الطبيعي العالمي ، لتنفيذ عمليات الإنقاذ
.
قال خفر السواحل، الذي تلقى التقرير حوالي الساعة 1:15 ظهرًا، إنه لم يعثر على القارب "KAZU I" ولا الأشخاص الذين كانوا على متنه حتى الساعة 5:30 مساءً.
وأكد خفر السواحل أن القارب أبلغ أنه كان يميل 30 درجة حوالي الساعة 3 مساءً، وذلك قبل أن يفقد الاتصال.
وشوهدت أمواج عاتية ورياح قوية في المنطقة قرابة الظهر، وفقا لتعاونية الصيد المحلية، التي أكدت أن قوارب الصيد التابعة لها عادت إلى الميناء قبل الظهر بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكان 22 بالغًا وطفلان على متن القارب مع اثنين من أفراد الطاقم، وفقًا لما ذكره خفر السواحل الياباني (JCG).
يشار إلى أن شبه الجزيرة الواقعة في الشمال الشرقي من هوكايدو، أقصى شمال جزر اليابان الرئيسية الأربع، تُعرف بأنها وجهة شهيرة لاكتشاف الجليد الطافي، وتم تصنيفها كموقع للتراث الطبيعي العالمي في عام 2005، وهي موطن للعديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات.