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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220423/صحيفة-تصريحات-جونسون-عن-روسيا-تثير-غضب-أوكرانيا-1061509939.html
صحيفة: تصريحات جونسون عن روسيا تثير غضب أوكرانيا
صحيفة: تصريحات جونسون عن روسيا تثير غضب أوكرانيا
كشفت صحيفة أن تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستثير غضب النظام الأوكراني في كييف. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T07:03+0000
2022-04-23T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تصريحات جونسون بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا تتناقض مع تصريحات الدول الأوروبية والجبهة التي تشكلت لمواجهة موسكو ومساعدة أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، فإن كلمات جونسون تتعارض مع خطابه من قبل أسابيع قليلة فقط، حيث أعرب عن ثقته بانتصار أوكرانيا، لكن ذلك تغير خلال أيام معدودة فقط.وعلق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على تصريحات جونسون قائلا، إنها ستثير غضب كييف وانتقاد الجبهة الأوروبية الموحدة ضد موسكو ومجموعة "السبع الكبار".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم

صحيفة: تصريحات جونسون عن روسيا تثير غضب أوكرانيا

07:03 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصوربوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني
بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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كشفت صحيفة أن تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستثير غضب النظام الأوكراني في كييف.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تصريحات جونسون بشأن انتصار روسيا في أوكرانيا تتناقض مع تصريحات الدول الأوروبية والجبهة التي تشكلت لمواجهة موسكو ومساعدة أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن كلمات جونسون تتعارض مع خطابه من قبل أسابيع قليلة فقط، حيث أعرب عن ثقته بانتصار أوكرانيا، لكن ذلك تغير خلال أيام معدودة فقط.
وعلق مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على تصريحات جونسون قائلا، إنها ستثير غضب كييف وانتقاد الجبهة الأوروبية الموحدة ضد موسكو ومجموعة "السبع الكبار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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