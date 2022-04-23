https://arabic.sputniknews.com/20220423/كتاب-جديد-يكشف-أسرار-الصراع-بين-هاري-وويليام-1061526793.html

كتاب جديد يكشف أسرار الصراع بين هاري وويليام

كتاب جديد يكشف أسرار الصراع بين هاري وويليام

صدر كتاب جديد في بريطانيا، يكشف أسرار النزاع بين الأمير هاري وأخيه وليام الذي بدأ منذ عدة سنوات. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T14:59+0000

2022-04-23T14:59+0000

2022-04-23T14:59+0000

العالم

ديلي ميل

الأمير هاري، دوق ساسيكس

الأمير ويليام

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تقول تينا براون، مؤلفة كتاب "أوراق القصر: داخل بيت وندسور - الحقيقة والاضطراب"، إن دوق ساسكس الأمير هاري أصبح "غاضبا" لأنه شعر أن شقيقه كان "يستحوذ على أفضل الامتيازات"، مشيرة على سبيل المثال إلى تولي الأمير وليام رعاية جمعية Tusk Trust الخيرية في 2015، التي تعنى بوحيد القرن والفيل، ما أثار غضب هاري الشديد، حيث وصفه أحد أصدقائه بأنه "رجل عصبي جدا".ونوه الكتاب أيضا إلى صديقة هاري السابقة، الممثلة كريسيدا بوناس، التي عانت كثيرا من تذمره المتكرر من عائلته المالكة، والتي كان لها الدور الأبرز فيما بعد، في العثور على طبيب نفسي للأمير هاري، حيث قام الأخير بزيارة الطبيب ومن ثم شكرها على تلك المبادرة.وتقول الكاتبة أن التوتر بين هاري وويليام كان موجودًا قبل عدة سنوات من ظهور ميغان ماركل على الساحة. ومع ذلك، فقد غيّر وصولها "كل شيء" في حياة هاري، وتشير إلى أن الزوجين أصبحا "مهووسين في خيال مشترك لكونهما أدوات للتحول العالمي، وأنهما بمجرد الزواج، سيعملان في منطقة الستراتوسفير الشهيرة التي كانت تسكنها الأميرة ديانا في يوم من الأيام".وجاءت هذه المزاعم بعد أن أثار هاري خلافًا جديدًا مع العائلة المالكة هذا الأسبوع من خلال الزعم في مقابلة مع قناة إن بي سي اليوم أنه "يحمي'' الملكة المسنة، ويتأكد من أن لديها "الأشخاص المناسبون من حولها''.من جهة ثانية، اعتبر بعض النقاد أن التفاصيل التي ذكرها الكتاب "إهانة فادحة" لتشارلز وويليام، وأشاروا إلى أن لقاء "غصن الزيتون" السري للغاية الذي جمعه ووزوجته ميغان ماركل، مع الملكة في قلعة وندسور قبل ألعاب Invictus كان المرة الأولى التي يرى فيها هاري جدته منذ عامين.وكانت الملكة إليزابيث الثانية قد أظهرت دعمها العلني لقرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بالتخلي عن واجباتهما الملكية، في بيان صدر في يناير/ كانون الثاني 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/الأمير-هاري-عن-جدته-ملكة-بريطانيا-حريص-على-أن-تكون-محمية-وأن-تحاط-بالأشخاص-المناسبين-1061466835.html

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العالم, ديلي ميل, الأمير هاري، دوق ساسيكس, الأمير ويليام